Sin sorpresas, el expresidente Donald Trump superó a la exembajadora ante la ONU, Nikki Haley, en las primarias republicanas de New Hampshire. En una jornada que incluyó unas simbólicas primarias demócratas en ese estado, ya que Joe Biden es el candidato “de facto”, los electores definieron a quién quieren como abanderado por el Partido Republicano rumbo a las elecciones presidenciales de noviembre.

Donald Trump está consiguiendo 53,02 % de los votos frente a 46,09 % de Nikki Haley con 24,53 % de las papeletas escrutadas. Por el momento, el exmandatario se estaría quedando con 11 de los 22 delegados que asigna este estado, mientras su rival se lleva seis, para un total de 31 para Trump, sumando los 20 que consiguió en Iowa, y 13 para Haley con los siete que ganó en la pasada jornada.

Era un resultado previsible considerando que un promedio de varias encuestas posicionan al exmandatario con 67,7 % de favoritismo en todo el país. Y es que el resto de precandidatos se retiraron. La única rival que continúa en la contienda es Nikki Haley. Por ejemplo, para el gobernador de Florida, Ron DeSantis, los resultados de Iowa le abrieron la puerta a su renuncia. En sus propias palabras, aclaró que al no haber “un camino claro hacia la victoria” prefería declinar su candidatura.

Con las cartas echadas y un panorama más claro, las primarias en New Hampshire llegaron para definir a Trump como el favorito indiscutible para competir de nuevo por la Casa Blanca. Aunque Haley ha dicho que no se retirará si no gana, la voluntad de los votantes republicanos queda más que clara. Luego de este resultado, el cronograma continuará en Nevada, Carolina del Sur, Michigan, Idahio, Washington DC y Dakota del Norte hasta que llegue el “supermartes”, el 5 de marzo, el gran día de las primarias para ambos partidos por votaciones simultáneas en varios estados.

Migración y economía preocupan a votantes

El resultado en New Hampshire reitera que el favoritismo por la candidatura de Donald Trump no merma a pesar de los cuatro casos judiciales en su contra que incluyen en total 91 cargos. Tampoco las reseñas que intenta hacer la prensa progresista sobre “el rechazo” contra el expresidente republicano y que citan a supuestos electores que depositaron su voto a favor de Biden luego de “darle la espalda” al empresario neoyorquino. A ese tipo de artículos, le añaden menciones a la abstención que podría ocurrir en las presidenciales si Haley no se corona como la candidata republicana.

Nada de eso parece importar cuando las propuestas de gobierno de Trump incluyen retomar la seguridad fronteriza que satura albergues, la capacidad de los funcionarios policiales y contribuye a la entrada de criminales desde México. Además, Trump ha mencionado cómo bajo la Administración Biden el país ha entrado en nuevas guerras que a su vez podrían llevar a EE. UU. a una crisis interna económica y política.

Una encuesta difundida por Fox News confirma que allí radican las preocupaciones de los electores. Tanto en New Hampshire como en Iowa la migración irregular encabeza la lista de cuestiones más importantes con 41 %, seguido por la situación económica con 31 %.

Discursos de los precandidatos

Los resultados que hubo en Iowa el pasado 15 de enero van en consonancia con lo que ocurre en New Hampshire. En esa jornada, Trump logró la victoria con 51 % de los votos, seguido por DeSantis con 21,2 %, en tercer lugar Haley con 19,1 % y en cuarto puesto se ubicó el empresario Vivek Ramaswamy con 7,7 %.

El expresidente republicano no ha escatimado en sus opiniones sobre Haley. “Ella ha trabajado muy duro, pero a mí no podría importarme menos”, dijo a periodistas en New Hampshire mientras hacía una parada para saludar a sus simpatizantes. El fin de semana, su equipo de campaña calificó a Haley en un comunicado como la “candidata de los globalistas y de los demócratas”. En resumen, con estas primarias se cumple otro paso en el cronograma electoral que no terminará sino hasta noviembre de este año cuando se defina el nombre del próximo inquilino de la Casa Blanca.

Noticia en desarrollo…