Un barco que partió desde Irán llevando a bordo ayuda “letal” para los hutíes fue interceptado por las fuerzas navales del Comando Central estadounidense (Centcom). El comunicado que emitió dicha institución del Departamento de Defensa detalló que desaparecieron dos marines, adicional a que dicho arsenal tenía por objetivo reabastecer a los rebeldes en Yemen “como parte de la campaña de ataques” que llevan acabo en el mar Rojo.

En el “dhow” (velero tradicional árabe) iban armas balísticas de fabricación iraní, componentes de misiles y misiles de crucero, ojivas para misiles balísticos de alcance medio y elementos que se relacionan a la defensa aérea. Esto reafirma la ayuda que el régimen islámico de Irán está prestando a los terroristas, para alterar la balanza de Medio Oriente y trastocar el comercio marítimo mundial.

La situación está lejos de llegar a una solución. Por el contrario, desde el Foro de Davos que se celebra entre el 15 y el 19 de enero, Jake Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, declaró que pronto habrá más ataques de hutíes y pidió apoyo al resto de países, para lo que vendrá. Es un tema que continuará a medida que se extienda el conflicto en Gaza, porque si algo exigen los rebeldes es que se detenga la contraofensiva israelí tras el ataque de Hamás.

El Centcom no reveló el ataque contra el barco que transportaba armas iraníes sino hasta este 16 de enero, a pesar de que ocurrió cinco días antes. Sin embargo, remarcaron algo que no debe pasar bajo la mesa: se trata “de la primera incautación de armas convencionales avanzadas letales que dio Irán a los hutíes desde el comienzo de los ataques contra buques mercantes en noviembre de 2023”.

Para responder a los ataques contra barcos, el gobierno de Joe Biden junto con Reino Unido decidieron bombardear varias zonas de Yemen donde se alojan los hutíes. Eso demostró cómo la política exterior de Joe Biden está complicando las cosas en el mapa geopolítico. Pasados unos días, Washington bombardeó de nuevo y destruyó cuatro sistemas de misiles balísticos.

La respuesta fue inmediata este 16 de enero con los terroristas disparando misiles contra el carguero griego “Zografia” que llevaba granos rumbo a Israel. No hubo heridos entre sus 24 tripulantes, ni daños en el barco que continuó su camino rumbo al canal de Suez. Un día antes, los hutíes lanzaron un misil al portacontenedores norteamericano M/V Gibraltar Eagle, con bandera de las Islas Marshall. Eso confirma que las tensiones empeoran con el pasar de los días.

USCENTCOM Seizes Iranian Advanced Conventional Weapons Bound for Houthis

On 11 January 2024, while conducting a flag verification, U.S. CENTCOM Navy forces conducted a night-time seizure of a dhow conducting illegal transport of advanced lethal aid from Iran to resupply Houthi… pic.twitter.com/yg4PuTZBh7

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 16, 2024