El llamado de atención que hizo Brian Nichols, secretario adjunto del Departamento de Estado de EE. UU. para América Latina, para que se habilite a María Corina Machado en un proceso “expedito y transparente”, retumba en los oídos de Nicolás Maduro. Él sabe que está en tiempo de descuento para el restablecimiento de las sanciones ante su negativa a cumplir con esta parte de los acuerdos firmados en Barbados con la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD). Todas las encuestas indican que perdería el poder por una abrumadora diferencia si se enfrentara en las urnas a la candidata escogida en las primarias del 22 de octubre, por eso no está dispuesto a permitir que haya unas elecciones realmente libres en Venezuela.

Esto lo saben en Washington, donde no tienen muchas expectativas pero tampoco desaprovechan la oportunidad para tensar la cuerda. Por eso Nichols elevó la apuesta este martes al pedir reintegrar a todos los candidatos y liberar a todos los presos políticos venezolanos y a los estadounidenses. El tiempo corre. La flexibilización temporal de las sanciones al petróleo, el gas y otras materias primas fue por seis meses, pudiéndola reconsiderar en cualquier momento.

“Maduro y sus representantes no han cumplido del todo las expectativas”, dijo el alto funcionario estadounidense mientras Maduro no solo no muestra la intención de cumplir sino que además huye hacia adelante con las nueve medidas anunciadas este martes para avanzar con sus planes en el Esequibo luego de la inverosímil participación anunciada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en el referendo del domingo. Todo esto hace que quienes reanudaron negocios con Venezuela estén observando la situación y, por ende, se estén adelantando a un eventual escenario donde –como suele suceder– el chavismo patee nuevamente la mesa. Tal vez esto explique el aumento en los últimos días de la llegada y salida de tanqueros en puertos venezolanos, según muestran imágenes satelitales.

Barcos se apresuran a cargar crudo en Venezuela

Armand Delon, ingeniero de química y petróleo de la Universidad Central de Venezuela (UCV), quien difunde en X (antes Twitter) detalles de los cargamentos, cita reportes de cómo sube el número de VLCCs (Very Large Crude Carrier), enviados a cargar crudo en la terminal de Jose “antes que sancionen nuevamente a la dictadura izquierdista venezolana”.

Por ejemplo, el supertanquero Eucaly arribó este 5 de diciembre a dicha terminal marítima en Venezuela, proveniente de Malasia, de acuerdo con imágenes satelitales. Unas horas antes, los barcos BG Agnes y Sakura Advance llegaron al país sudamericano desde Brasil y Trinidad y Tobago.

El Orca Pearl, de Chevron, llegó desde Nueva Orleans, Estados Unidos, el mismo día. Previamente, el supertanquero Minerva V llegó desde China. Otros barcos están partiendo a aguas extranjeras una vez cargan el crudo, como el Jose Progress, que zarpó con destino al puerto La Brea, en Trinidad y Tobago.

Estos reportes del aumento de barcos que están llegando en los últimos días a Venezuela pondrían sobre la mesa la probabilidad de que se esfume la apertura económica que había conseguido el chavismo con el alivio de sanciones. En apenas mes y medio transcurrido del periodo de seis meses que concedió EE. UU. para tal fin, la dictadura ha conseguido restablecer negocios con la española Repsol y la italiana Eni, al igual que con la estadounidense Chevron. En tanto, otras compañías estudiaban el efervescente escenario para volver a tocar la puerta de PDVSA. Pero la resistencia de Maduro a respetar el acuerdo de Barbados podría hacerlas reconsiderar la decisión.

Supertanquero Eucaly arribando a José Anch, Venezuela desde China/Malasia aumenta el número de VLCCs enviados a cargar crudo en José antes que sancionen nuevamente a la dictadura izquierdista venezolana 🤔#tankers #CrudeOil #crude #oott pic.twitter.com/sz2EaLaNOr — Armand Delon 🛢 (@DelonArmand) December 5, 2023

Negocios con chatarra venezolana

Cuando se trata de negocios, el chavismo busca diversificarse para conseguir oxígeno económico usando la chatarra de lo que alguna vez fueron las empresas productivas venezolanas o desmantelando lo que todavía queda. Esos cargamentos, con miles de toneladas de material ferroso, salen de Venezuela en barcos por tres puertos y terminan en China, Irán, Turquía, India, Indonesia o Panamá.

Solamente del puerto de Guanta, en el estado Anzoátegui, salieron entre los años 2019 y 2021 un total de 711.632 toneladas métricas de material ferroso, superando por poco el peso de 97 torres Eiffel, así lo revela la investigación titulada “Se vende Venezuela como chatarra” elaborada por el diario Tal Cual, The International Center for Journalists (ICFJ) y la plataforma periodística Connectas.

Los testimonios de empleados siderúrgicos revelan que el chavismo no solo descuidó empresas como Alcasa, Sidor o Venalum, sino que usa sus restos para lucrarse. Incluso proyectos que una vez prometió la “revolución bolivariana”, son desmembrados para enviar por barco. Esos cargamentos que salen de Venezuela han sido detectados en 16 barcos de bandera extranjera.

Como consecuencia, el restablecimiento de sanciones podría resultar muy caro para Maduro a pesar de que las enormes reservas de petróleo venezolano le sirven como valiosa moneda de canje, útil frente a Washington, en medio de un contexto internacional complicado económicamente. Pero si las restricciones vuelven, quizás hasta el propio mercado de chatarras pueda salir perjudicado.