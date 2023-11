Ni los famosos se salvan de ser señalados por la corriente progresista que cubre actualmente a Estados Unidos y que presiona a diario por instalarse en cada espacio del sistema educativo, de las instituciones y del entretenimiento. Por eso, ahora los simpatizantes de la ideología woke pretenden apuntar contra la cantante y empresaria Beyoncé. El motivo es que a algunos de sus seguidores no les gustó cómo lució en el estreno de su película “Renaissance: A Film by Beyoncé”, por lucir una piel “más blanca”.

A partir de las fotografías, donde también llevaba el cabello rubio, comenzó a recibir comentarios como estos: “¿Quién es esta mujer blanca?”, “entonces ya no es negra” o “¿Se blanqueó la piel? Ella no es así”. Incluso circulan videos en redes sociales comparando anteriores apariciones públicas con su presentación en la alfombra roja.

Lo cierto es que la tolerancia quedó atrás desde que la ideología de raza y de género se infiltró en la vida diaria estadounidense. Con el objetivo de cumplir la cuota ideológica, las empresas lanzan productos, campañas publicitarias y en el caso de Disney —uno de los ejemplos más representativos— cambian la raza de las princesas y personajes icónicos. Aunque el interés está en aumentar las ventas, estas compañías aseguran que defienden a un colectivo que en realidad termina forzando su propia visión sobre el modo de vida de quienes no lo comparten.

No ocurre solamente en el entretenimiento. En la Administración demócrata de Joe Biden han habido esfuerzos por llenar bibliotecas públicas y escolares de libros como «¿Qué es el privilegio blanco», «¿Qué es el antirracismo?» o «¿Qué significa desfinanciar a la policía?», tal como lo intentó hacer Kelisa Wing, exjefe de diversidad, equidad e inclusión (DEI, en inglés), del Departamento de Defensa.

🗣️ SPEAK, MOTHER! Tina Knowles opens up about the attacks Beyoncé has suffered in recent days ✨

“Came across this today and decided to post it after seeing all of the stupid ignorant self, hating racist statements about her, lightening her skin, and wearing platinum hair… pic.twitter.com/H9lyLAI97d

