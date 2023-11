Antes del partido entre las selecciones de fútbol de Perú y Venezuela —marcado por las tensiones y la polémica— hubo un punto de ebullición que sigue resonando entre los hinchas de ambas selecciones: se trató de un programa, transmitido en plataformas digitales, donde sus participantes emitieron discursos xenófobos contra las mujeres venezolanas. Allí los presentes cuestionaron si el precio de “las chamas” iba a “subir o bajar” —aludiendo a la prostitución— si la Vinotinto perdía frente a la Blanquirroja. Esto terminó generando fuerte repudio, incluso entre personalidades peruanas.

Ese fue el punto de partida para un cúmulo de asuntos que terminaron decantando en un comunicado de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) que remarcó ese y otros episodios más. Tanto los golpes de un policía contra un jugador de la Vinotinto, como la demora en el despegue del avión que iba a llevar a la selección de vuelta a casa. El hervidero fue tal que la Conmebol tuvo que pronunciarse condenando “toda forma de violencia”.

También estuvo el anuncio de la instalación de un dispositivo de “control migratorio” sobre quienes acudieran al Estadio Nacional de Lima. Y es que según cifras oficiales de 2022, de los más de 1,3 millones de ciudadanos venezolanos que se encuentran en el Perú, alrededor millón vive en Lima y Callao. Por ende, se esperaba una gran afluencia de personas con camisas color vinotinto.

Sin embargo, y puntualmente hablando del control migratorio, más allá de los señalamientos de “xenofobia”, también hay un tema de estrategia que suelen implementar los países para “sacar ventaja como local”, explica Mario Ricardo Escobar, periodista deportivo venezolano para Directv Sports Perú, en diálogo con PanAm Post.

“En la eliminatoria rumbo al mundial, en Sudamérica, cada selección juega el partido desde antes del pitazo inicial. Lo juega fuera de la cancha de una forma, digamos, ‘poco ética’, en el sentido de que si eres local no vas a dar facilidades a la visita ¿Por qué? Porque tienes que defender tu casa. Digamos que fue una artimaña extra futbolística para incomodar a los venezolanos. Entonces, al hacer ese tipo de acciones con el tema migratorio, ellos [Perú] buscaron que no fueran tantos venezolanos en los alrededores del estadio por el temor de que si había uno con irregularidades migratorias, posiblemente sea intervenido y deportado”, explica. No deja de lado que también, como han demostrado diversos informes, hay presencia de integrantes de la megabanda Tren de Aragua originada en Venezuela, lo cual pudo ayudar a impulsar dichos controles.