Las diferencias políticas que han emergido en Estados Unidos frente a la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás llamó la atención del régimen comunista chino, ansioso de que una crisis interna sumerja en el caos al país norteamericano. El foco de Pekín está puesto justamente en las divergencias que hay entre facciones pro Israel y pro Palestina dentro del Partido Demócrata y que podrían ocasionarle una pérdida de votos al presidente Joe Biden en las elecciones del próximo año, en las que aspirará a la reelección.

La atención que China está poniendo al asunto se volvió evidente en un artículo publicado por Global Times, medio propiedad del Partido Comunista Chino (PCCh). En este se plantea la complicada posición en la que se encuentra el mandatario demócrata frente a su probable rival, el expresidente Donald Trump, favorito en todas las encuestas para quedarse con la nominación republicana. Sin embargo, en el texto se explican las razones por las que Biden estaría asumiendo una posición relativamente riesgosa.

“Las fuerzas progresistas, los izquierdistas y los votantes musulmanes estarán enojados con Biden, pero considerando que Donald Trump y sus partidarios son mucho más extremos en el apoyo a Israel, dejar que Trump gane no servirá en absoluto a su demanda de pedir a Estados Unidos que ayude a Palestina. Es por eso que Biden no está muy preocupado por las protestas en este momento, ya que cree que eventualmente votarán por él”, dijo Lü Xiang, investigador de la Academia China de Ciencias Sociales al medio comunista.

Pérdida de votos para Biden

El comunismo chino que dirige Xi Jinping plantea una especie de “contracara” de la complicada posición de Biden y su apuesta por la reelección. Es decir, si hace pocos días se planteaba la posibilidad de que se redujeran las donaciones a su campaña electoral —debido al poder económico de importantes empresarios judíos en EE. UU.— ahora el PCCh pone sobre la mesa la pérdida de votantes musulmanes.

“El lenguaje que entienden el presidente Biden y su partido es el lenguaje de los votos… y nuestro mensaje es: sin alto al fuego, no hay votos”, aseveró recientemente Nihad Awad, director nacional del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas. Palabras de las que se hace eco Global Times. “No hay votos en Michigan, no hay votos en Arizona, no hay votos en Georgia, no hay votos en Nevada, no hay votos en Wisconsin, no hay votos en Pensilvania”, agrega.

La Administración Biden sabe de las pugnas entre distintas facciones de su partido y entre los votantes. Posiblemente esa fue la razón para que suavizara su discurso. De apoyar completamente al Estado de Israel por la masacre perpetrada por Hamás contra unas 1400 personas hace un mes, ahora el mandatario pide una “pausa” de la contraofensiva sobre Gaza. China entra en escena comentando que Biden debería “dejar que el Consejo de Seguridad de la ONU apruebe una resolución pidiendo un alto al fuego, y no defender unilateralmente Israel”. Y es que EE. UU. tiene poder de veto en esa instancia, por lo que puede rechazar o aprobar resoluciones con solo levantar la mano.

Casa Blanca responde a encuestas

Aunque falta un año para las elecciones presidenciales, “hay analistas que consideran que si algunos partidarios de Biden deciden no votar, podrían afectar la situación en estados indecisos”, completa el medio chino.

Las señales de la pérdida de apoyo al actual presidente demócrata abundan. Una nueva encuesta de The New York Times y Siena Poll muestra que Trump lleva ventaja sobre Biden en Nevada, Georgia, Arizona, Michigan y Pensilvania; y Biden se impone por poco en Wisconsin. Todos son estados “bisagra” en los que venció el demócrata en las últimas elecciones.

La Casa Blanca desestima los números. La secretaria de Prensa, Karine Jean-Pierre, dice que los sondeos “deben tomarse con cautela” y que “en los próximos meses habrá docenas y docenas de encuestas”. Pero la pérdida de apoyo viene de meses atrás. El conflicto en Medio Oriente empeora el escenario y China está allí para enfatizarlo, así como pretendió hacer en las elecciones de 2020.