La guerra que Rusia desató sobre Ucrania el año pasado, y los ataques que Hamás lanzó contra Israel a principios de octubre, son seguramente los dos conflictos bélicos con mayor protagonismo en la actualidad. Si bien hay otros combates, como los que desencadenaron hace poco en África, y las múltiples tragedias humanitarias como la que ocurre en Afganistán, los primeros temas antes mencionados concentran especial interés porque se convirtieron en símbolos de la pugna del Medio Oriente contra Occidente.

Es decir, ambas guerras están sirviendo como una especie de declaración de fuerza entre países que quieren acabar con Estados Unidos como potencia mundial y con sus aliados. Eso fue precisamente lo que comentó durante un evento el gobernador de Florida, Ron DeSantis, para quien China es el “actor clave” detrás de los conflictos en Ucrania e Israel.

DeSantis lo ve desde el punto de vista económico y cómo eso termina fortaleciendo a Vladímir Putin y al régimen iraní, el cual financia al grupo terrorista Hamás. Para el gobernador republicano, “el Partido Comunista Chino (PCCh) mantiene a flote financieramente a Irán y a Rusia”, ya que “China está comprando cantidades masivas de petróleo iraní en el mercado negro y Rusia está vendiendo gas a Pekín y mucho, mucho más. Eso está reforzando la maquinaria de guerra de Rusia”.

“China is the key player behind both of those foreign conflicts. The CCP is keeping both Iran and Russia afloat financially…..The threat posed by the CCP requires our primary focus and attention right now.” pic.twitter.com/8orERThBGu

— Heritage Foundation (@Heritage) October 27, 2023