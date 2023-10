El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela sacó nuevas cartas para atacar, a través del Ministerio Público, el resultado de las primarias antichavistas del 22 de octubre. El anuncio no sorprendió a nadie, aunque sí lo hicieron, de cierta manera, los motivos, ya que según el fiscal general, Tarek William Saab, se habría incurrido en cuatro delitos: usurpación de funciones, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Saab dijo que ahora citará no solo al presidente de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), Jesús María Casal, y a la vicepresidente, Mildred Camero, sino también a los 24 jefes de las juntas regionales que participaron en la organización. Pero este anuncio tiene profundas deficiencias legales, comenzando por el hecho de que el fiscal general “se está extralimitando en sus atribuciones constitucionales”, explicó José Vicente Haro, abogado constitucionalista en entrevista con PanAm Post en la que analizó las implicaciones de una investigación penal que desde el inicio carece de fundamentos.

El régimen se justifica en declaraciones del diputado chavista José Brito; del exmiembro de la CNP, Nelson Rampersad, y de un video de dudosa procedencia. Nada más. Es decir, Saab “se extralimita porque está tomando como una denuncia o conjuntos de denuncias las declaraciones de Brito y Rampersad sin mayor fundamento jurídico, hechos concretos, indicios o pruebas que puedan considerarse propiamente una denuncia”, explica el abogado.

Pero todo esto trae otra arista no menos importante, y es la victoria que obtuvo María Corina Machado con más de 2,2 millones de votos, según la totalización del tercer y último boletín de la CNP.

“Esos delitos no se corresponden”

“Para precalificar delitos es necesario hacer una investigación primero y conducir una serie de procedimientos que están claramente plasmados en la ley”, explica el especialista en esta entrevista. “Estos cuatro delitos no se corresponden, no se han cometido, no hay hechos, evidencias, pruebas o elementos que de alguna manera pudieran sugerir que la CNP, sus integrantes, técnicos, voluntariado hayan cometido esas irregularidades”.

Partiendo de ese punto, también está la cuestión clave de la elección de María Corina Machado como abanderada del antichavismo para medirse frente a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024. El número dos del régimen, Diosdado Cabello, dijo que “no hay ni una sola posibilidad”, de que la opositora participe el año que viene. Pero las leyes dicen otra cosa.

Hay que recordar varios detalles que desmontan esa inhabilitación y destacar que tal como explica Haro, esta “no vino de un tribunal, de una sentencia. Fue de un acto de la Contraloría General de Republica, órgano que no tiene la legitimidad constitucional ni legal para hacerlo”.

Ahora bien, hay una cuestión que no debe pasar bajo la mesa en un contexto donde el chavismo se juega cartas delicadas y en medio de las conversaciones que lleva adelante en Barbados con parte de la oposición bajo la mirada de Estados Unidos. Y es que, de acuerdo con la estimación del abogado constitucionalista, el chavismo podría estar buscando una manera de deslegitimar a María Corina Machado.

“Es posible que ante el terreno, bastante complejo, para presentar una inhabilitación a la comunidad nacional e internacional, particularmente ellos [el chavismo] estén tratando de deslegitimar a María Corina Machado, haciéndolo contra las primarias y atacando totalmente ese proceso para de alguna manera socavar, diluir o afectar esa legitimidad que se ha ganado Machado. Tal vez ese sea el intento”.

Rechazo unánime al ataque chavista

Puede que el chavismo tenga secuestradas las instituciones del Estado, pero los reclamos de los actores políticos y la sociedad civil aún retumban ante los abusos de la dictadura. Apenas se dio a conocer esta investigación penal contra las primarias, surgieron pronunciamientos como el de la propia Machado.

“Esta es la reacción ante el monumental desafío al régimen que fueron las primarias. Los venezolanos hicimos una elección ciudadana ejemplar en cuyos resultados todos confiamos”, escribió en X la abanderada del antichavismo.

“La dictadura de Nicolás Maduro busca criminalizar y perseguir a los miembros de la Comisión Nacional de Primaria”, dijo por su parte la organización a favor de los derechos humanos, Provea. En paralelo, manifestaron su apoyo a la CNP Freddy Superlano, el exprecandidato por Voluntad Popular, así como el partido Primero Justicia. El grupo Transparencia Electoral rechazó “la persecución contra los miembros de la CNP y de la Asociación Civil Súmate”.

De manera que el apoyo es unánime ante las intenciones del régimen, urgido por una vía que le garantice su continuidad en el poder. “El chavismo está abriendo diversas vías, diversos escenarios y aquella que les resulte potencialmente posible para dejar a un lado a Machado —pero manteniendo la parte que les interesa, que es vender petróleo a EE. UU.— quizás es la que terminen articulando, instrumentalizando y de alguna manera, poniendo en practica”, cierra el abogado constitucionalista José Vicente Haro.

Mi apoyo firme a la Comisión Nacional de Primaria, a sus miembros y equipo técnico y administrativo, por los ataques que en estas horas el régimen despliega contra ellos. Esta es la reacción ante el monumental desafío al régimen que fueron las Primarias. Los venezolanos hicimos… pic.twitter.com/tQSZowTS4w — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 25, 2023