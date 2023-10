Declaraciones van y vienen en medio de la crisis migratoria que atraviesa Estados Unidos en su frontera sur y las consecuencias que están padeciendo los estados que reciben a miles de personas indocumentadas a diario.

Por un lado, la Casa Blanca ofrece argumentos débiles y poco convincentes sobre la falta de acciones para controlar los cruces irregulares. Por el otro, integrantes del partido que hoy lidera el presidente Joe Biden cambian sus discursos para, irónicamente, criticar las urgencias generadas por la saturación de refugios.

El ejemplo más claro lo dio Kamala Harris en junio de 2021, cuando pidió a los migrantes desde Guatemala “no ir a Estados Unidos”. Con esa solicitud cambió completamente su posición frente a la migración irregular, teniendo en cuenta que en la campaña electoral prometió acogerlos y asegurar que “aquí [en EE. UU.] todos son bienvenidos”.

La vicepresidente estadounidense no cambió de partido, pero sí de discurso. Además, su gestión poco efectiva podría estar contribuyendo a que hoy tenga una desaprobación de 55 %, según reseñó The Angeles Times. En paralelo, funcionarios demócratas se acercan cada vez más a la línea conservadora de proteger las fronteras para evitar socavar la seguridad nacional y la economía.

El caso más reciente de demócratas cambiando de discurso es el de Kathy Hochul, la gobernadora de Nueva York, quien ocupa el cargo desde agosto de 2021, mismo año en el que envió un mensaje al mundo: “Envíanos a tu gente para demostrar que los neoyorquinos tenemos un gran corazón”, decía ante las cámaras.

Sin embargo, todo cambió: “La frontera está demasiado abierta en este momento”, expresó este año durante una entrevista. Lo cual no hace más que acercarla a lo que advertían políticos republicanos sobre la posición de la Administración Biden ante una situación que a todas luces podía complicarse. Adicionalmente, la aleja por completo del ala más radical de los demócratas, que tiene como una de sus principales referentes a Alexandria Ocasio-Cortez, quien en el año 2020 exigía la abolición del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En resumen, podría decirse que Hochul tuvo que guardarse sus palabras al ver las consecuencias de lo que promovió. Algo similar ocurre con el alcalde de Nueva York, Eric Adams, quien ante la desesperación por la crisis fronteriza, decidió viajar en los próximos días a América Latina para ver por sí mismo los flujos migratorios, incluyendo el que pasa por la selva del Darién, entre Colombia y Panamá. Al igual que la gobernadora, Adams defendía el estatus de “ciudad santuario”, pero se arrepintió al ver cómo continúan llegando autobuses con migrantes que envía el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott.

A este listado se suma Ingrid Lewis-Martin, principal asesora del alcalde demócrata Nueva York. “Necesitamos que el gobierno federal, los miembros del Congreso, el Senado y el presidente hagan su trabajo: cerrar las fronteras”, dijo.

New York Gov. Kathy Hochul (2021): “Our message to the world is: send us your people!”

New York Gov. Kathy Hochul (yesterday): “It is TOO OPEN right now!”pic.twitter.com/mqksYhYwoZ

— RNC Research (@RNCResearch) October 2, 2023