La crisis fronteriza en Estados Unidos atraviesa un momento sin precedentes. Aunque hace meses la Administración Biden apostaba por nuevas medidas y por la aplicación CBP One para que los migrantes reservaran una cita con los agentes fronterizos antes de pisar EE. UU., al no ser soluciones de fondo, el asunto se desbordó.

Ahora, a pocos días terminar el año fiscal (los 12 meses que van de octubre de 2022 a septiembre de 2023), la cantidad de cruces que registra la Patrulla Fronteriza casi está por superar al período anterior. La situación está fuera de control y desde las alcaldías y la gobernación de Texas hablan de “invasión”, “desastre” y de localidades que están “en punto del quiebre”.

¿Sabía la Administración Biden que la crisis iba a empeorar? Sí, según documentos internos a los que accedió el Washington Free Beacon. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) “estaba consciente de que una gran población de migrantes se estaba preparando para cruzar la frontera sur meses antes de que un número casi récord llegara al país”.

Pero a pesar de las evidencias, la Administración Biden evitó tomar medidas. Los documentos muestran que “las autoridades de inmigración mexicanas vieron un aumento en las detenciones desde mayo, una indicación de que era probable que aumentaran los cruces fronterizos”.

Desde la Casa Blanca responsabilizan al Partido Republicano por la crisis fronteriza. El propio Joe Biden dijo hace pocos días que sus integrantes, más el expresidente Donald Trump, “pasaron cuatro años desmantelando el sistema de inmigración”. Y que esta vez desde el Congreso, se niegan a aprobar más financiación para estados y ciudades que reciben una afluencia de inmigrantes.

Puede que el mandatario demócrata se excuse con esos argumentos. Pero sus políticas laxas y las promesas que hizo en campaña electoral terminaron siendo el caldo de cultivo para que los cruces irregulares aumentaran. Una simple búsqueda en internet permite confirmar como él y la entonces aspirante a la vicepresidencia, Kamala Harris, promovían la eliminación de políticas creadas por Trump que controlaban las solicitudes de asilo.

Esa conducta se perpetuó en los casi tres años que llevan al mando del país. Tras la eliminación del conocido Título 42 (también creado por Trump), Biden emitió órdenes de deportación y puso en marcha la aplicación CBP One que resultaron tan ineficientes como débiles. Son tantas las personas que esperan cruzar a EE. UU. que de acuerdo con un reporte de la agencia EFE, “centenares de extranjeros” están instalando campamentos en las calles de Ciudad de México. Los migrantes, en su mayoría de Haití y Centroamérica, “tienden su ropa en bardas, y cocinan sus alimentos y calientan sus bebidas en asadores que funcionan con carbón”.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, informó que continúan enviando autobuses con migrantes a ciudades santuario “para aliviar a las abrumadas ciudades fronterizas”. En un mensaje publicado vía X, detalló que más de 12000 personas fueron enviadas a Washington DC, más de 15300 a Nueva York y 9000 a Chicago, entre otras.

En paralelo, trascienden videos del caos presente en la frontera, como el momento cuando un grupo de migrantes llegó de manera ilegal desde Playas de Tijuana, Baja California, México, mientras personal del lado estadounidense realizaba trabajos en el muro. Otro clip audiovisual, grabado por Fox News, permite ver cientos de migrantes en el techo de un tren que cubre una ruta hacia EE. UU.

*NEW VIDEO* FOX News sources capture stunning new video of hundreds more of migrants making their way on top of trains, some waving a Venezuelan flag, en route to the US border in Eagle Pass, TX @FoxNews pic.twitter.com/LHsH79xG63

— Griff Jenkins (@GriffJenkins) September 26, 2023