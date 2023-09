El presidente colombiano Gustavo Petro se ve en la necesidad de acudir a consultores para mejorar su imagen ante el gobierno de Estados Unidos. Por estos servicios, enfocados en “promover los intereses del gobierno de Colombia en EE. UU.”, el mandatario de izquierda está pagando la suma de 45000 dólares mensuales. Es decir, más de 175 millones de pesos colombianos. O visto es otra manera, unos 135 salarios mínimos a la cotización actual del país sudamericano.

A partir del 1 de septiembre de este año hasta el 31 de agosto de 2024, FGS Global, empresa de relaciones públicas formada en 2021, desempeñará tareas de asesoría “en temas de comunicaciones estratégicas” para la Administración colombiana, según el acuerdo hecho entre ambas partes y divulgado por Joshua Goodman, periodista de la agencia The Associated Press.

La revelación llega en momentos complicados para Petro. Entre propuestas de reformas impopulares, el escándalo alrededor de su hijo Nicolás Petro en relación con “dinero sucio” destinado a su campaña presidencial y su evidente cercanía con dictaduras latinoamericanas, el presidente izquierdista no ha tenido respiro. Todas sus promesas de campaña se han ido desmoronando mientras que se fortalecen grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las “disidencias” de las FARC, y al mismo tiempo aumentan las exportaciones de cocaína a tal magnitud que amenazan con superar las de petróleo.

Nada va bien con la gestión del presidente y eso coincide con que contrate un servicio de consultoría para lavar su imagen ante EE. UU.

The Petro administration is spending $540,000 ($45k/month) to hire a PR firm to “advance the Government of Colombia’s interests in the U.S.”

Registering as Colombia’s lobbyist for @fgs_global is an ex aide to @SenatorMenendez, chairman of the Senate Foreign Relations Committee. pic.twitter.com/CnRoF0Bdnb

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) September 18, 2023