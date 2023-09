Puede que el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, esté convencido de su candidatura para las elecciones del año que viene. El anuncio oficial, hecho en abril, llegó acompañado de un video donde junto a la vicepresidente Kamala Harris, piden a los votantes más tiempo para “terminar el trabajo”.

El lado no tan positivo es que dentro de su propio partido estarían preparando a su sucesor. Para que eso ocurra habrían dos opciones: que pierda en las primarias demócratas que se celebrarán entre enero y junio de 2024 o que dimita cuando esté compitiendo por la presidencia.

El actual mandatario enfrenta una serie de desafíos que incluyen el escándalo de su hijo Hunter Biden. A eso se suman críticas por su debilidad política ante China y la pleitesía que rinde a dictaduras latinoamericanas. Es un coctel poco agradable cuando se trata de apostar por un segundo período presidencial. Como consecuencia, hay nombres que suenan para sustituirlo.

El posible sucesor de Biden

Formalmente, se conocen tres precandidatos para las elecciones primarias demócratas: Robert Francis Kennedy Jr., abogado y sobrino del fallecido presidente John F. Kennedy; Marianne Williamson, activista y escritora y Joe Biden, el actual presidente. Sin embargo, según Fox News, los demócratas “ya cuentan con un proceso para encontrar un nuevo candidato para las elecciones generales”.

El nombre que más suena es el de Gavin Newsom, actual gobernador de California. No solo es mucho más joven que Biden (actualmente tiene 55 años), también es simpatizante de la agenda ambientalista, es defensor de la ideología progresista y se convirtió en el mayor adversario del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis. Parece el candidato que necesitan dentro del partido. Su nombre suena con tal fuerza que una semana atrás tuvo que salir a descartar su postulación. Pero una cosa es lo que diga y otra lo que pase realmente.

Las primarias demócratas se convertirían en uno de los caminos para deshacerse de Biden si Newsom y otras figuras que resuenan se inscriben para aparecer en la boleta. Al menos en Nevada el lapso vence este 15 de octubre. La cuenta regresiva está en marcha para que aparezca quien podría ser el sucesor de Biden.

Un candidato envejecido

El medio estadounidense pone sobre la mesa otro camino: que el actual mandatario renuncie a la carrera por la presidencia cuando ya está compitiendo contra el candidato republicano, posiblemente el expresidente Donald Trump.

El momento ideal para completar ese proceso “sería durante la Convención Nacional Demócrata en agosto en 2024”, el escenario perfecto para nombrar a su sustituto. Aún así, hay que tener en cuenta una serie de negociamos que deben darse entre los delegados del partido para que estos den su visto bueno.

Es válido aclarar que lo anterior son escenarios hipotéticos. Hasta el nombre de Michelle Obama ha sonado para ser la opción de los demócratas Posiblemente tantas versiones se deben al escepticismo de ver al actual presidente sentado en la Oficina Oval por cuatro años más. De por sí, a sus 80 años ya es evidente que no puede pronunciar discurso sin dispersarse o confundirse. Es algo que reconocen incluso en cadenas progresistas como CNN.

Campaña en “espanglish” para los hispanos

De lo que sí hay mayor certeza, es que Joe Biden no es el presidente favorito al contar con una desaprobación del 54,5 % de acuerdo con el portal Five Thirty Eight. Quizás por eso su equipo decida enfocarse en la comunidad latina en EE. UU.

Así como algunas marcas y empresas usan el mes del orgullo de la comunidad LGBT para aumentar sus ganancias, ahora desde la campaña de Biden y Harris aprovechan el mes de la herencia hispana para conseguir votos. Por eso lanzaron su primer anuncio publicitario en “espanglish” titulado “For Us” (Por Nosotros) que apela a un discurso marxista sobre lucha de clases donde “la agenda extremista MAGA beneficia a los más ricos a costa de los intereses de las familias trabajadoras”.

Es el tercero de una serie de videos publicados en Youtube para conseguir votos. Un objetivo que parece complicarse en caso de que dentro de su partido busquen su reemplazo.