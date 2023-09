Una batalla campal se vive en el seno del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en México a propósito de las encuestas realizadas en todo el país para elegir al candidato que irá a las elecciones presidenciales de 2024 como eventual sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador. El motivo es que más allá de que Claudia Sheinbaum, exalcaldesa de Ciudad de México, haya sido seleccionada para asumir esa tarea, el proceso terminó por abrir la puerta a fuertes pugnas internas.

Sheinbaum obtuvo “el mejor posicionamiento” en las cinco encuestas nacionales que dieron una ponderación de 75 % a la pregunta de quién es la opción preferida, mientras que el otro 25 % se centró en captar la percepción de las personas consultadas sobre la puntuación de los contendientes en cinco preguntas relacionadas con su conocimiento del país, proximidad y valores.

Sheinbaum consiguió 39,4 % en la primera encuesta; 39,3 % en la segunda; 41,1 % en la tercera; 36,6 % en la cuarta y 40,5 % en la quinta. Le siguió el excanciller Marcelo Ebrard con 25,6 %; 25,9 %; 26,4 %; 26,1 % y 25 % respectivamente.

Fueron seis candidatos los que competían para convertirse en abanderado definitivo de Morena: el excanciller Ebrard (quien no estuvo en el anuncio de resultados), el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López; el diputado Gerardo Fernández Noroña; los senadores Ricardo Monreal y Manuel Velasco; y finalmente, la exalcaldesa de Ciudad de México, quien resultó vencedora. Como resultado, el oficialismo mexicano tiene a su representante para enfrentarse a Xóchitl Gálvez, la candidata de la coalición opositora por el Frente Amplio. Pero las cosas no están bien dentro del partido izquierdista que lidera Andrés Manuel López Obrador.

🔴 Claudia Sheinbaum gana la encuesta de #Morena para ser la próxima candidata del partido rumbo a las elecciones presidenciales 2024. pic.twitter.com/c9s5ePh2xn — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) September 7, 2023

Ebrard pide repetir el proceso

Horas antes de que Mario Delgado, presidente nacional de Morena, comenzara a anunciar resultados, el excanciller Marcelo Ebrard denunciaba supuestas irregularidades. Oficialmente, la discordia había comenzado.

“Estamos sorprendidos porque pensábamos que iba a haber ciertas (incidencias), pero nos sorprendió cuántas hay”, agregó Daniel Sibaja, diputado y asesor del excanciller. Así, repitieron una y otra vez el argumento —sin detallar cantidad y tipo de incidencias— hasta que más llegada la hora de dar a conocer los resultados, Ebrard exigió repetir el proceso de selección y reveló que lo impugnará.

“Nosotros afirmamos que esto debe reponerse, ya no tiene remedio. Quiero decirlo ahorita porque no sabemos si vamos a ganar o vamos a perder, no se han contado votos”, dijo en una rueda de prensa. Por su parte, AMLO señaló que “todo marchó bien”, aunque sus palabras rápidamente perdieron validez.

Ha sido tal la presión por las incidencias denunciadas en la encuesta de Morena, que el propio partido no para de publicar aclaraciones en redes sociales contra “información falsa que se ha difundido”. También ha publicado comunicados de apoyo de diputados o gobernadores afines. Sin embargo, la fractura es obvia. El propio excanciller informó que a su equipo le prohibieron el paso al lugar donde se contaban las boletas y asomó su posible salida del partido.

🔴 "Excluidos a la fuerza": Ebrard acusa uso de la fuerza para negar la entrada a su representación en el conteo de las boletas en Morena "Jamás pensé vivir algo así en mi propio partido", declaró pic.twitter.com/Dg56W0Hbvk — Proyecto Puente (@ProyectoPuente) September 6, 2023

“Un circo y una farsa”

Desde la oposición observan el escándalo y también coinciden con que Morena se viene abajo. Por ejemplo, para Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se trata de “un circo y una farsa”. Otras opiniones apuntan a que el proceso solo buscaba legitimar a Sheinbaum, como mencionó el economista mexicano, Guillermo Barba: “Lo que hay en Morena es un ‘dedazo de alto nivel’ para ungir a Claudia Sheinbaum”, escribió en X.

En los aspectos técnicos, la encuesta de Morena fue realizada del lunes 28 de agosto hasta el domingo 3 de septiembre. Cuatro firmas encuestadoras y el propio partido se encargaron del proceso y del conteo, hecho del 4 al 6 de septiembre. En esos días, Marcelo Ebrard señalaba a Sheinbaum por presunto uso de recursos públicos de parte de Morena para reforzar la campaña de la exalcaldesa, así como presiones para convocar mayor cantidad de asistentes a sus concentraciones.