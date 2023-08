El asesinato del candidato a la Presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, no solo tambaleó la situación política y social del país andino a menos de dos semanas de las elecciones, sino que también conmocionó a naciones vecinas al mostrar cómo los intereses de grupos criminales pueden sumergir a la región en una espiral de violencia e instaurar el terrorismo político.

Este hecho constituye además una alerta para países como Argentina y Venezuela, próximos en acudir a las urnas electorales para intentar sacar del poder a la izquierda que los ha sumido en la miseria. El primero, con un calendario ya establecido que incluye las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este domingo y las presidenciales en octubre. El segundo, sin mucha certeza, con las primarias antichavistas fijadas para octubre y las presidenciales para 2024.

La lupa en ambos países está puesta sobre figuras que centran su discurso en la lucha contra la corrupción, contra el fracasado sistema socialista y contra el statu quo impuesto por la izquierda latinoamericana en complicidad con una oposición colaboracionista. Se trata de Javier Milei en Argentina y María Corina Machado en Venezuela.

“La izquierda, los comunistas, están prácticamente relacionados con el narcotráfico y la delincuencia. Los tienen a ellos para hacer el trabajo sucio. Si no se actúa con contundencia, esto se va regar como una plaga en la región”, asegura en entrevista con PanAm Post José Antonio Colina, militar venezolano retirado, exiliado político y presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX), a propósito del asesinato de Villavicencio en Ecuador que abre la puerta al abismo del terrorismo político a escasos días de las elecciones

Diosdado Cabello vs Nicolás Maduro

La precandidata opositora María Corina Machado repunta en las encuestas a pesar de las agresiones de colectivos violentos que responden a la dictadura de Nicolás Maduro que buscan frenar su campaña, dado que la maniobra de inhabilitarla no dio resultado, pues a pesar de la ilegal sanción sigue liderando las encuestas por un amplio margen. El último sondeo de Meganálisis indica que si se enfrentaran ahora en elecciones, Machado le ganaría por casi 40 puntos de ventaja al dictador. Pero antes de que llegue ese escenario, se medirá en unas primarias donde también cuenta con una intención de voto que supera a todos sus rivales juntos.

En el medio de esta situación hay algo no menos importante: disputas a puerta cerrada entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, el número dos del chavismo. Este último hizo un sorpresivo viaje a Cuba sobre el cual no hubo mayores explicaciones más allá de firmar acuerdos y reunirse con altos cargos del Partido Comunista, incluyendo el dictador Miguel Díaz-Canel. Esas diferencias internas en el chavismo podrían poner en peligro la elección presidencial, asegura el presidente de VEPPEX, quien cree que es probable que esos comicios no ocurran, así como también duda de la celebración de la consulta interna opositora. Sostiene que Maduro tiene un solo objetivo: conseguir el levantamiento de todas las sanciones internacionales simulando una aparente normalidad democrática. Si ese escenario se le complica podría cambiar de planes.

Es un contexto complejo. ¿Qué fue a hacer Cabello a Cuba? El militar retirado maneja tres hipótesis. “El escenario que yo veo viable, es que le dijeran a Diosdado en Cuba que quieren salir de Maduro y que él es quien va a quedar. Lo que sí está claro, es que si Diosdado no era el favorito de los cubanos, como se venía asegurando, ahora está echando por tierra esos argumentos porque viajó hasta allá”. Las otras dos hipótesis las explica con mayores detalles en esta conversación con PanAm Post.