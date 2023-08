La Comisión Nacional de Primaria (CNP) ofreció detalles del operativo para las votaciones del próximo 22 de octubre. Ese día será elegido el candidato antichavista definitivo para enfrentar al dictador Nicolás Maduro en las presidenciales.

Jesús María Casal, presidente de la CNP, informó que dispondrán de 3106 centros de votación y 5000 mesas para que puedan votar 20.342.024 personas habilitadas, según el Registro Electoral (RE) vigente. A su juicio, los 335 municipios y 1123 parroquias del país estarán cubiertas en los aspectos técnicos necesarios. Además, se van a necesitar 20000 personas que se sumen a esta estructura en mesas y centro de votación.

Sin embargo, hay acotaciones para hacer no menos importantes. La cantidad de mesas dispuestas es insuficiente para cubrir la mayoría del padrón electoral, tomando como referencia el promedio de votantes por mesa en las presidenciales de 2013. Además, el número total de inscritos en el exterior estuvo muy por debajo de lo esperado. Es decir, de siete millones de personas que han emigrado en los últimos años, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), solo 397.168 se inscribieron para participar en la interna antichavista.

No pasa inadvertida la reciente renuncia de María Carolina Uzcátegui, quien se desempeñaba como vicepresidente de la Comisión, y para quien “el proceso tal y como va hasta ahora, presenta problemas técnicos y logísticos muy serios”, además de presentar advertencias en relación con el proceso en el exterior. Sin embargo, su decisión lejos de buscar corregir deficiencias apuntaba más a una implosión, en consonancia con los intereses del régimen de evitar la celebración de las primarias. No hay que olvidar que Uzcátegui participó en las elecciones parlamentarias de 2020, un proceso electoral no reconocido por la oposición y gran parte de la comunidad internacional.

Los desafíos técnicos de las primarias

La celebración de estas primarias constituye un gran desafío desde todo punto de vista. No solo habrá que sortear los obstáculos que pone en el camino la dictadura sino que además existen dificultades logísticas para facilitar la participación del mayor número de electores posibles. No obstante, un punto positivo para el proceso es que no contará con la participación del Consejo Nacional Electoral (CNE) controlado por el régimen chavista.

La magnitud de la jornada del 22 de octubre podría compararse en términos técnicos con las elecciones presidenciales del año 2013, cuando 18.904.364 personas estaban habilitadas para sufragar. En aquel momento el CNE dispuso de 39018 mesas en 13683 centros de votación. En otras palabras, en promedio fueron asignadas 484 personas por mesa.

En cambio, el escenario para las primarias antichavistas luce muy diferente. Si tomáramos las 484 personas en promedio por mesa en aquel proceso electoral de hace 10 años y las multiplicamos por las 5000 mesas que estarán activas el 22 de octubre, entonces ese domingo solo alcanzarían a votar 2.422.500 personas si se mantiene un comportamiento similar en los electores. Una sencilla regla de tres permite determinar que con la capacidad anunciada por la Comisión Nacional de Primarias solo llegaría a ejercer su derecho al voto el 12 % de los venezolanos habilitados para participar si tomamos como referencia lo ocurrido en 2013. Hay que considerar que además el padrón electoral ha aumentado, ubicándose actualmente en 20.342.024 votantes.

La Comisión Nacional de Primaria presentó el mapa con el desglose de centros por estado pic.twitter.com/wlZN28lnGT — Comisión Nacional de Primaria VE (@cnprimariave) July 31, 2023

Una carrera contra el tiempo

Posiblemente el abogado constitucionalista Jesús María Casal reconoce el actual escenario. “No podemos garantizar que no habrá problemas, pero sí queremos transitar ese camino de ejercicio de derechos que es la primaria. Entraremos en interlocución con las autoridades respectivas para tratar temas de seguridad”, dijo. Adicionalmente, mencionó que no han considerado cambiar la fecha de estas elecciones para definir quien se enfrentará a la continuidad por la que apuesta el régimen de Maduro.

Volviendo a los aspectos técnicos, en teoría el próximo 22 de octubre cada una de las 5000 mesas debería estar en capacidad de atender a 4069 electores. La meta luce improbable de cumplir, considerando que en 12 horas que dure la jornada tendría que pasar un elector cada 17 segundos, o lo que es lo mismo, un promedio de cuatro votantes por minuto. En cambio, en 2013 el promedio era de 1 minuto 48 segundos por persona. Sin embargo, ante los medios Casal resta validez al reclamo que hizo la anterior vicepresidente, María Carolina Uzcátegui.

“Estamos dentro de los tiempos óptimos para realizar el proceso. Es natural que se vayan realizando algunos ajustes en estos cronogramas, pero hasta ahora ninguna de las etapas del proceso se ha visto afectada”, declaró.

Voto en el exterior

El voto en el exterior es otra arista importante dentro de las primarias antichavistas. De los 397.168 venezolanos habilitados, 297.602 actualizaron sus datos en la plataforma web estando previamente inscritos en el registro electoral. Aunque no hay un registro actualizado del CNE que permita saber cuántas personas podrían votar en las presidenciales desde los diferentes consulados, el número de inscritos para las primarias luce bastante bajo si se toma en cuenta que hay más de 7 millones de venezolanos viviendo en el extranjero.

Estados Unidos destaca como el país donde los venezolanos tendría mayor interés de participar, ya que el número de inscritos fue de 96333 personas, tomando en cuenta que según ACNUR hay 545.000 venezolanos viviendo en territorio estadounidense. Pero aunque Colombia es la nación donde hay más cantidad de venezolanos, pudiendo llegar a 2,5 millones, tan solo se registraron 50.000 inscripciones para las primarias, es decir, al rededor de 2 %.

En Chile hubo 65459 inscritos, lo que contrasta con los 444.423 venezolanos contados por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Migrantes y Refugiados de Venezuela, conocida como R4V. En términos porcentuales se inscribió el 14,7 %. En España, con 438.400 venezolanos, se inscribieron 55.482.