Un show drag “familiar” que se iba a llevar a cabo en una base aérea en Nevada, Estados Unidos, finalmente fue cancelado por orden del Departamento de Defensa. Iba a ocurrir por el inicio del “mes del orgullo”, dando continuidad a la agenda woke que se ha infiltrado en las instituciones de la mano de la Administración Biden.

Pero tanto el secretario de Defensa, Lloyd Austin, como el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, parecen haberse percatado del grado de ideologización que existe en la institución. Por eso, exigieron a la Fuerza Aérea cancelar el show drag o trasladarlo a otra ubicación. Aseguran que organizar este tipo de eventos en instalaciones financiadas con fondos federales “no son un uso adecuado de los recursos del Departamento de Defensa”, de acuerdo con un comunicado.

El ejército estadounidense viene proyectando una imagen marcada por informes que citan la debilidad dentro de sus filas y el fracaso de campañas woke para reclutar soldados. Por ende, las Fuerzas Armadas terminaron reciclando una estrategia publicitaria que sí funcionó en las décadas de 1980 y 1990. En paralelo, siguen las críticas porque mientras potencias enemigas como Rusia y China aumentan sus presupuestos militares y engrosan sus pelotones, en EE. UU. las autoridades están más enfocadas en explicar las microagresiones, la ideología de género y la teoría crítica de la raza.

Esta hubiera sido la tercera edición del evento que se ha venido celebrando desde 2021 para defender la agenda progresista durante junio, el llamado “mes del orgullo”. Se llamaba “Drag-u-Nellis”. No exigía edad mínima para presenciarlo (es decir, podían asistir niños) y sus defensores lo presentaban como “una oportunidad para que los asistentes aprendan más sobre la historia y el significado del arte drag dentro de la comunidad LGBT+”. Sin embargo, varios precedentes demuestran que más que una “oportunidad”, se trataba de una imposición ideológica.

Uno de esos episodios ocurrió a finales de marzo. Durante una audiencia, congresistas exigieron respuestas al Secretario de Defensa y al presidente del Estado Mayor Conjunto por el evento “Drag Queen Story Time” en la Base de la Fuerza Aérea de Malmstrom (MAFB), en Montana, y en bases “de todo el mundo”. Mostraron en una gran pantalla el material leído a menores de edad.

Los representantes de la Cámara baja exigieron saber de dónde salía el dinero para financiar esas horas de lecturas. Lloyd Austin dijo que “las horas de cuentos de drag queen no son algo que el departamento financie”, pero el congresista republicano de Florida, Matt Gaetz, insistió de la siguiente manera:

“Entonces, ¿por qué están sucediendo en las bases militares?”, preguntó Gaetz.

“Lo diré nuevamente, esto no es algo que apoyemos o financiamos”, respondió el secretario Austin.

BREAKING: General Mark Milley commits to ENDING drag queen story hour events on military bases after I presented evidence to him during today’s House Armed Service Committee hearing. @SecDef Austin however denied that they were happening at all… pic.twitter.com/aqiaqFdcI4

— Rep. Matt Gaetz (@RepMattGaetz) March 29, 2023