Parece que la mundialmente famosa escritora J.K. Rowling no puede pronunciarse sobre ningún tema de la actualidad. Las cosas que dice terminan siendo atacadas por no estar a favor de la ola progresista que viene cubriendo al mundo occidental y eso la ha llevado incluso a tener que firmar sus nuevas obras con otro nombre.

Su primera condena surgió luego de un mensaje vía Twitter. Allí mencionó que las personas que menstrúan se llaman mujeres y por eso se convirtió en el objetivo de una persecución ideológica que continúa hasta hoy. Hasta la silenciaron a inicios de este año del especial de aniversario de Harry Potter, la franquicia multimillonaria que ella misma creó.

Pero esta vez, la escritora británica decidió fijar posición sobre un tema político y lo que obtuvo fue igual de violento. En cuestión, rechazó el atentado contra el autor británico-indio Salman Rushdie cuando este iba a dar una charla en Nueva York. Un suceso que ahora celebra la prensa iraní.

La escritora dijo «sentirse enferma» por el ataque, esperando que el autor estuviera bien de salud. Sin embargo, en una de las respuestas, un usuario le advirtió lo que podía pasar por su pronunciamiento. «No te preocupes, tú eres la siguiente». A partir de allí, J.K. Rowling llevó la denuncia a la policía de Escocia por la amenaza en su contra.

«A todos los que envían mensajes de apoyo: gracias, la policía está involucrada (ya estuvo involucrada en otras amenazas)», escribió J.K. Rowling con captura de los mensajes. Ella misma dejó claro que no es la primera vez que la atacan.

Pero quizás, el golpe más certero que lanzó la autora de Harry Potter es el escrutinio contra Twitter por permitir que la amenacen de esa manera. La plataforma se regocija a diario de luchar contra la violencia y la desinformación pero deja pasar estas cosas, así como ignora que líderes talibanes publiquen sus mensajes siendo uno de los grupos más violentos del mundo ligado al terrorismo. J.K. Rowling citó directamente en otro de sus mensajes al área de soporte.

No obstante, por ahora es la policía escocesa la que está llevando adelante las investigaciones pertinentes.

.@TwitterSupport These are your guidelines, right?

"Violence: You may not threaten violence against an individual or a group of people. We also prohibit the glorification of violence…

"Terrorism/violent extremism: You may not threaten or promote terrorism…" pic.twitter.com/BzM6WopzHa

— J.K. Rowling (@jk_rowling) August 13, 2022