«Estos son tiempos oscuros para nuestra nación», con esa frase el exmandatario estadounidense Donald Trump dio inicio a un comunicado mediante el cual denunció el allanamiento de su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, en lo que calificó como una muestra de mala conducta del actual sistema de justicia «y un ataque de los demócratas radicales de izquierda» que buscan impedir su candidatura para el año 2024.

El exmandatario republicano detalló que el lugar «se encuentra actualmente sitiado, allanado y ocupado por un gran grupo de agentes del FBI». Y a pesar de que medios como Washington Examiner indicaron que ni la agencia, ni el Departamento de Justicia respondieron aún a la solicitud de comentarios, el exmandatario advirtió lo que podría esconderse detrás de la decisión.

«Nunca antes le había pasado algo así a un presidente de los Estados Unidos. Después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes, esta redada no anunciada en mi casa no fue necesaria ni apropiada».

Trump hace referencia a una investigación sobre supuestos registros presidenciales oficiales eliminados de su parte, según el Departamento de Justicia. Las averiguaciones iniciaron en abril pasado, aún luego de que el exmandatario confirmó que había accedido a devolver registros a los archivos. “Los demócratas, que están fallando tremendamente en el gobierno, continúan armando cada rama del Gobierno con investigaciones falsas”, dijo su portavoz, Taylor Budowich, en ese momento.

