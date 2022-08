Apenas un día después de que el gobernador de Florida anunciara que demandaría a los médicos dispuestos a practicar intervenciones quirúrgicas por supuesta disforia de género en menores de edad, Ron DeSantis suspendió al fiscal estatal Andrew Warren por haber instituido políticas para la no aplicación de las prohibiciones relacionadas con cirugías para reasignación de sexo en menores o restricciones sobre el aborto.

DeSantis anunció este jueves que, con efecto inmediato, su administración suspende al fiscal estatal del circuito judicial 13, Andrew Warren, leal al Partido Demócrata. La orden de suspensión establece que ya en junio de 2021 «Warren demostró su incompetencia y desafío deliberado a sus deberes como fiscal estatal», cuando firmó una «declaración conjunta» junto con otros fiscales «en apoyo de género- tratamientos de transición para niños y uso del baño en función de la identidad de género”.

También señala que después de que la Corte Suprema de EE. UU. derogó la protección federal al aborto, Warren firmó una carta diciendo que no haría cumplir ninguna ley relacionada con la protección del derecho a la vida en el estado de Florida.

Prosecutors have a duty to enforce the law, not pick and choose which laws they agree with.

The State Attorney for the 13th Judicial Circuit, Andrew Warren, has instituted nonenforcement policies and has declared that he will refuse to enforce laws he doesn’t like. pic.twitter.com/EbSbCRrLHa

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) August 4, 2022