A comienzos de enero de 2021 el Congreso de Estados Unidos se convertía en noticia mundial. El ataque al Capitolio también marcó el inicio de uno de los peores períodos de censura desde que las redes sociales comenzaron a desplazar a los medios tradicionales. Las evidencias estaban a la vista: plataformas como Facebook comenzaron a etiquetar contenido como «perjudicial» y a suspender a usuarios, pero al mismo tiempo Twitter contribuía con la «desinformación», según lo admitió meses después.

El escándalo fue enorme, con portales conservadores experimentando variaciones negativas en el tráfico de lectores. Mientras que informaciones explosivas como un artículo de la revista Time revelaba que hubo una conspiración tras bastidores para «salvar la elección de 2020». Es decir, sacar a Donald Trump de la Casa Blanca.

Aquel episodio quedó en el pasado, pero el modo de actuar por parte de algunas plataformas y contribuyentes interesados en favorecer ciertos resultados electorales persiste. Es un fantasma que revive a pocos meses de las elecciones intermedias de noviembre. Estas serán el termómetro más importante para medir la popularidad de la Administración de Biden. Las más recientes encuestas demuestran que el escenario no es favorecedor para el mandatario y el Partido Demócrata.

Es en estos próximos pasos donde se enfoca un artículo de Breitbart. El portal estadounidense —uno de los que padeció el bloqueo de información delicada para los demócratas— menciona varios factores que podrían promover la censura para que finalmente el partido del presidente Biden se haga con la mayoría de gobernaciones y bancadas en el Congreso.

Vale rescatar los enunciados de ese medio sobre cómo estarían actuando plataformas como Facebook y contribuyentes que quieren evitar a toda costa que el Partido Republicano arrase en las elecciones intermedias. Por ejemplo, la existencia de NewsGuard, una herramienta que califica sitios web de noticias e información. Curiosamente los medios conservadores reciben los peores puntajes.

Acá entra Fox News, un medio tan popular entre los estadounidenses como rechazado por la herramienta. Siendo 100 la mayor calificación, NewsGuard solo le otorgó recientemente un 57 y una etiqueta roja por «no cumplir con los estándares básicos de credibilidad y transparencia». Es decir, objeta al medio que viene aplastando en audiencia a otros como CNN por un público ávido de información confiable.

En respuesta, Fox News emitió un comunicado afirmando que los equipos administrativos y editoriales de esa web «dependen en gran medida de fuentes de tendencia izquierdista».

NewsGuard has downgraded Fox News dot com to a score (57/100) that puts it in the red, warning that the site "fails to adhere to several basic journalistic standards" and has "published numerous false and misleading claims." pic.twitter.com/TalR7Qcr4U

— Oliver Darcy (@oliverdarcy) July 21, 2022