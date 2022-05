La cadena estadounidense de medios CNN viene de meses complicados. Andrew Cuomo, uno de sus presentadores estrellas fue despedido; el expresidente Jeff Zucker renunció por un amorío poco ético y ahora se perfila un conflicto de intereses tras la designación de Karine Jean-Pierre como nueva secretaria de prensa en sustitución de Jen Psaki. El motivo es que la nueva portavoz de la Casa Blanca mantiene una relación sentimental con una de las principales figuras periodísticas del canal.

La relación está en boca de los críticos de la designación de Jean-Pierre. Molestias que no pueden desestimarse ya que tal como citó Alex Marlow, editor en jefe de Breitbart, esta es una más de las prueba de que medios corporativos duermen «literalmente» con el gobierno al cual le dan cobertura. La pareja en cuestión es Suzanne Malveauxm, quien durante años se desempeñó precisamente como corresponsal en la Casa Blanca, y dirigió importantes programas televisivos de CNN.

La nueva portavoz de la Casa Blanca es abiertamente gay y de raza negra, un perfil que no había ocupado ningún otra persona en el cargo en la historia de Estados Unidos. Si el mandatario busca cumplir o no con una repartición de cuotas, es una tesis que se aviva con cada designación. Como ocurrió en 2021 cuando Rachel Lavine, persona transgénero, fue elegida por la Casa Blanca para ocupar el cargo de subsecretaria de Salud.

Biden's new press secretary sparks conflict-of-interest concerns over relationship with CNN's Suzanne Malveaux https://t.co/1KtoVyG3za pic.twitter.com/LE91sekFrn

— New York Post (@nypost) May 6, 2022