Un nuevo comentario del actor Leonardo DiCaprio sobre la política brasileña provocó otro desencuentro con el presidente Jair Bolsonaro. Es un episodio que guarda antecedentes, ya que no es la primera vez que la estrella de Hollywood incita a los ciudadanos brasileños a tomar ciertas decisiones, que lejos del tema ambientalista, sugieren más un activismo político.

DiCaprio alentó al «voto joven» para «impulsar el cambio por un planeta saludable». Acto seguido, reseñó la dirección de un sitio web para obtener «más información sobre el registro de votantes en Brasil». De nuevo, apeló a la Amazonía «y otros ecosistemas críticos para el cambio climático».

El mandatario brasileño respondió. No solo usando la ironía, sino recordándole al actor que ha hecho uso de imágenes viejas para referirse a los incendios forestales. El detalle, tal como lo indicó Bolsonaro, es que la foto que DiCaprio usó en sus reclamos de 2019 realmente fue tomada en 2003, cuando el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva era el presidente.

– By the way, the picture you posted to talk about the wildfires in the Amazon in 2019 is from 2003. There are people who want to arrest Brazilian citizens who make this kind of mistake here in our country. But I'm against this tyrannical idea. So I forgive you. Hugs from Brazil! pic.twitter.com/pSJBOjVSB7

