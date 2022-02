Dos años después de que el COVID-19 se expandiera por todo el mundo, aún siguen siendo noticia las variantes posteriores. Alpha, beta, delta u omicron, el listado es largo y el público aún se pregunta cuándo va a terminar. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud tampoco tiene certeza al respecto. Después de todo, el temor además de las muertes son nuevos cierres que terminen por pulverizar las economías, así como las libertades de los ciudadanos.

Entre el surgimiento de variantes adicionales, no es de extrañar que NeoCov —un nuevo tipo de coronavirus en murciélagos— encienda otra vez las alarmas. El virus se ha estudiado al menos desde 2013 y se considera el pariente más cercano al coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV), por coincidir en el 85 % de su genoma. Bajo ese último, detectado por primera vez en Arabia Saudita en 2012, han muerto 858 personas y se han registrado 2494 contagios en 27 países, indicaba BBC a mediados de 2020.

La pregunta es qué información se tiene de este virus y si a futuro puede transmitirse en humanos. Primero hay que acotar que el NeoCov no se trata de una variante del SARS-CoV-2 (el virus que causa la enfermedad COVID-19), sino de otro tipo de coronavirus.

El salto entre especies del NeoCov no ha ocurrido, asegura la comunidad científica. Lo que sí advierten investigadores chinos que lo descubrieron es que “los eventos indirectos de este grupo de virus deben ser monitoreados de cerca” en caso de una mutación que permita que NeoCov interactúe con humanos.

¿Se trata entonces de especulación ciertas informaciones que circulan sobre el este virus? Sí, según Manuela Zingl, portavoz del hospital Charité, adscrito a la la Universidad Libre y la Universidad Humboldt de Berlín. en declaraciones a Reuters.

“Hasta ahora, no hay evidencia de que NeoCoV haya infectado alguna vez a humanos u otros animales que no sean murciélagos. Además, los datos actualmente disponibles indican que NeoCoV NO PUEDE infectar a los humanos”.