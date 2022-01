En Chipre, el recóndito país insular ubicado en el Mediterráneo oriental, surgió el hallazgo de una supuesta nueva variante del COVID-19 llamada «deltacron», una combinación de los nombres de sus antecesoras delta y omicron. Como si no fueran suficientes los estragos que ha causado el COVID-19, la nueva variante habría sido identificada en 25 casos, según Leondios Kostrikis, profesor de ciencias biológicas en la Universidad de Chipre y jefe del Laboratorio de Biotecnología y Virología Molecular.

Pero en medio de las noticias alarmantes, nuevos contagios, cuarentenas y la aplicación de dosis adicionales de vacunas en todo el mundo, los «descubrimientos» no hacen más que causar escepticismo. Por esto es válido preguntarse: ¿Es real la variante deltacron? Algunos expertos dicen que no.

Puede tratarse de una «contaminación» de laboratorio. Algo que «le sucede a todos los laboratorios de secuenciación ocasionalmente», explicó Thomas Peacock, virólogo del departamento de enfermedades infecciosas del Imperial College London.

En varios mensajes de Twitter explicó que «recombinantes» que causan las variantes no tienden a aparecer hasta unas pocas semanas o meses después de que haya habido una «cocirculación» sustancial. «Solo llevamos un par de semanas en omicron», insistió.

I should add as well – this is not really related to 'quality of the lab' or anything similar – this literally happens to every sequencing lab occasionally! This is particularly true with high ct value swabs (ie low levels of virus) and using older primer sets.

— Tom Peacock (@PeacockFlu) January 9, 2022