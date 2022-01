Un documento salió a las luz este lunes, 3 de enero, y lo que contiene podría evitar consecuencias para el príncipe Andrew en relación con el turbio caso de abusos dirigido por el magnate Jeffrey Epstein. La defensa del hijo de la reina Isabel II había insistido con la publicación del acuerdo que Virginia Giuffre, la presunta víctima, hizo con Epstein. Ahora se supo que cualquier acusación quedaría desestimada a cambio de 500.000 dólares.

Podría ser un giro a los acontecimientos que involucran al duque de York. Aunque el texto no menciona su nombre, se indica que Giuffre acordó no demandar a Epstein y otros «potenciales acusados» a cambio de dicha suma. Sin embargo, el miembro de la realeza no puede cantar victoria. Aún falta que el juez de Nueva York conceda la validez al documento firmado en 2009 y que se mantuvo en la confidencialidad.

Es un caso que pica y se extiende más allá que Ghislaine Maxwell haya sido declarada culpable por cinco cargos sobre tráfico y abuso sexual. Si bien la examante y mano derecha del magnate quedará tras las rejas, no significa que estará silenciada. De su boca podría salir nueva información. Específicamente, nombres de los amigos de Epstein que participaron en los abusos contra menores de edad.

Quedó comprobado que Maxwell hizo todo y más —fuera de los límites morales— para complacer al pedófilo magnate. En ese sentido, amistades podrían quedar involucradas a la trama de abusos. Revelar sus nombres contribuiría a una disminución de la pena que la justicia aún no revela. Tan solo el cargo más grave de tráfico sexual de menores se traduce en una pena de 40 años de cárcel para Maxwell.

Confesar o no, he ahí el dilema

Ricos y famosos, políticos, actores y otras tantas figuras públicas formaron parte del círculo social de la exsocialité británica y de Epstein. Detrás del lujo, las cenas y las fotografías habían un mundo oscuro y abusivo.

Lo que Maxwell sepa y esté dispuesta a confesar podría servirle para obtener la libertad o al menos un período corto en la cárcel. Otro recurso es apelar la sentencia. Sin embargo, es poco probable que esta vía tenga éxito según David S. Weinstein, exfiscal adjunto del Distrito Sur de la Florida, en un artículo replicado por El Nuevo Herald.

Debido a que Maxwell fue declarada inocente de uno de los seis cargos, dificultaría a sus abogados objetar presiones al jurado para emitir un veredicto, a pesar de que el juez había instado a los miembros del jurado a deliberar más tiempo cada día para evitar la posibilidad de un juicio nulo en caso de que uno de ellos contrajera COVID-19, agregó dicho portal.

Volviendo a la confesión para reducción de la pena, es una decisión que no tendría que ser inmediata. Maxwell podría incluso esperar un año para hacerlo. Aquí es cuando las cosas se complican. Si acepta colaborar con la justicia de EE. UU. y revelar nombres estaría admitiendo su culpabilidad. Esto le arrebataría la opción de apelar.

Hay que tener en cuenta que Maxwell aún enfrenta dos cargos de perjurio pendientes relacionados con una demanda civil de 2016 interpuesta por Virginia Giuffre. Así que los posibles caminos de salida no son sencillos.

El precio a pagar

Puede que el mundo de la farándula, en este caso lo amigos de Epstein, esté tenso por lo que falta develar. El príncipe Andrew es hasta ahora el caso más directo y público y sobre él ya pesan pedidos para que sea despojado de sus nueve títulos militares.

Julian Perreira, un veterano de los Guardias Granaderos, dijo a The Times que permitirle seguir con ese y otros títulos en las Fuerzas Armadas supondrá «una mancha en la orgullosa historia» de los Granaderos y «devaluará su trabajo». Los títulos solo puede retirarlos la reina, apuntó EFE. Es una posición incómoda para la monarca británica.

Todavía falta saber qué pasará con el resto de amigo de Epstein en caso de que sus nombres salgan a la luz pública.