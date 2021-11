Justo cuando parecía que la pandemia estaba bajo control y con un evidente descenso de casos reportado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), una nueva variante está provocando que varios países cierren sus fronteras a los vuelos que lleguen desde el sur de África. La cepa sudafricana fue bautizada como «omicron» y según el organismo internacional de salud, se trata de una «variante de riesgo» posiblemente más contagiosa que sus predecesoras.

Hasta los momentos no hay información sobre si las vacunas son efectivas contra esta variante, pero según los expertos de la OMS, los test que se vienen empleando sí servirán para detectarla. La alarma se enciende por el hecho de que omicron posee un alto número de mutaciones. En apenas dos semanas se han detectado ya una treintena, con casos confirmados no sólo en Sudáfrica sino también en la vecina Botsuana, en Hong Kong (China) y en Bélgica, indicó EFE.

Los estragos que ha causado el COVID-19 parecían estar mermando con el avance de la vacunación y el descenso de casos. Los gobiernos comenzaron a flexibilizar medidas y los ciudadanos salieron de sus casas luego de los confinamientos. El panorama venía mejorando. De hecho, un reporte de la OMS registró que entre el 6 y 12 de septiembre los contagios descendieron 13 % en todo el mundo en comparación con los siete días anteriores.

En detalle, en América los casos disminuyeron 17 %, en el sur de Asia 16 % y en África y Oriente Medio 15 %. En Europa, la segunda región con más casos, bajaron 5 %, en Asia Oriental disminuyeron 8 %. Las muertes también descendieron a nivel global. Al 25 de noviembre el promedio diario de muertes en el mundo fue de 7788 frente a 16996 que se registraban al 28 de enero de 2021.

¿Casi controlado?

La aplicación de vacunas también ha venido incidiendo en el control de la pandemia. El 53 % de la población mundial ha recibido al menos una dosis y en total se han aplicado 7,8 billones de vacunas, de acuerdo con cifras recolectadas por Our World in Data. No obstante, si lo vemos por continentes, África apenas ha vacunado al 10 % de sus habitantes. Es una clara desventaja en comparación con América del Norte, que llega al 64 %.

Esta debilidad tampoco ayuda al tercer continente más extenso del planeta. Además, en Sudáfrica se detectó por primera vez la variante Beta en el año 2020; para ese momento los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC, en inglés) la catalogaron casi un 50 % más contagiosa que la cepa original del virus.

La información científica sobre omicron, la nueva variante, es escasa y las medidas tomadas por otros países para evitar que llegue molestó al gobierno sudafricano. Como «injustificada», «contraproducente» y «draconiana» calificó es país a las normas impuestas sobre los vuelos.

«No hay indicación ni sugerencia en este momento de que la enfermedad grave con esta variante particular no vaya a ser prevenida por las vacunas», dijo el ministro de Salud de Sudáfrica, Joe Phaahla, en rueda de prensa.

💉 7.8 billion COVID vaccine doses have been administered 👥 53% of world population with at least 1 dose 🌍 Total doses per 100 people

High-income countries: 147

Upper-middle income: 146

Lower-middle income: 68

— Our World in Data (@OurWorldInData) November 25, 2021

Suspenden vuelos

Hasta ahora Canadá, Rusia, Estados Unidos y los 27 países de la Unión Europea (UE) han anunciado la suspensión de vuelos con Sudáfrica y otros siete países africanos. Estos son Mozambique, Namibia, Zimbabue, Botsuana, Lesoto, Malawi y Suazilandia, precisó EFE. La Casa Blanca defendió que se trata de «un exceso de precaución» ante todas las incógnitas que todavía rodean a la nueva variante.

En Canadá, los ciudadanos que hayan viajado por el sur de África necesitarán una prueba negativa antes de poder embarcar con destino al país norteamericano. Los viajeros que ya están en Canadá pero que viajaron por el sur de África en las últimas semanas se deberán someter a pruebas para detectar el virus. Lo mismo establecieron los 27 países de la UE.

Desde hace días Europa se convirtió de nuevo en «el epicentro» de la pandemia y la OMS predice una preocupante cuarta ola de contagios. Para el 5 de noviembre en Reino Unido fueron reportadas 165 muertes frente a 126 de la semana anterior. Alemania registró casi 40000 casos en esas últimas 24 horas, una cifra récord de contagios, según BBC. Austria anunció recientemente el confinamiento total e hizo obligatoria la vacunación.

Han pasado casi dos años desde que se declaró la pandemia y pese al avance de la vacunación y la reducción de casos que se venía registrando, el mundo se enfrenta a una posible cuarta ola con la amenaza de nuevas cepas que las autoridades sanitarias estiman más contagiosas.