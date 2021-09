Al gobierno de Joe Biden le costará reponerse de la torpeza de ejecutar la retirada de Afganistán de la manera como lo hizo. El país ahora debe cubrir las necesidades de vivienda de miles de refugiados afganos que se encuentran en bases militares de Estados Unidos o que llegarán desde sitios de procesamiento en el extranjero. Al saber este panorama, la pregunta que surge es: ¿De dónde saldrá el dinero para estas operaciones? Probablemente, esto provenga del bolsillo de los contribuyentes.

Alrededor de 95000 afganos llegarán al país en los próximos 12 meses, según un funcionario de la administración citado por NBC News a inicios de septiembre. Se necesitará mucho dinero para viviendas y todos los trámites que implican el reasentamiento. A nivel federal, el Congreso aprobó 6400 millones de dólares a pedido de Biden. De ese total 2400 millones irán a pagar operaciones del Departamento de Defensa en el extranjero. Otros 1700 millones se destinarán al Departamento de Salud y Servicios Humanos para proporcionar fondos y recursos a los afganos «para ayudarlos a establecer un nuevo hogar en Estados Unidos».

Por lo tanto, números van y vienen para solucionar la situación de los miles de migrantes afganos. En los estados la historia es similar. Un reporte de Breibart cita que California, Massachusetts y la ciudad de Nueva York podrían pedir a los ciudadanos que paguen las facturas de los costos de vivienda.

Para entender mejor el problema habitacional hay que citar a NumbersUSA, organización que monitorea el arribo extranjero hacia Estados Unidos. Según el grupo, las leyes de inmigración son responsables de entre 88 % y 95 % del crecimiento de la población en el país. «Cuanto más poblada esté una ciudad, más caras serán las viviendas, lo que generalmente reserva la propiedad de la vivienda a aquellos con altos ingresos».

Gobernadores piden millones de dólares

Hay que recordar que la desmedida oleada de migrantes afganos pudo haberse evitado. No solo ejecutando una retirada ordenada e imponiendo condiciones a los talibanes. También era importante mantener un contingente de soldados, porque retirarlos totalmente conduciría “inevitablemente” al “colapso” del ejército y del gobierno afgano. El alto mando militar aconsejó a Biden, pero el mandatario hizo caso omiso.

Hubo muchas consecuencias, y ahora los gobernadores tratan de encontrar soluciones que afectarán de algún modo el bolsillo de los ciudadanos. Gavin Newsom, de California, solicitó 16,7 millones de dólares de fondos generales para financiar “asistencia en efectivo” para miles de afganos que serán reasentados en el estado. Una carta emitida desde su oficina cita que los recién llegados afganos «pueden ser elegibles para vivienda estatal y federal y recursos para personas sin hogar».

Legisladores en Massachusetts están considerando una propuesta de 12 millones de dólares para «brindar más ayuda financiera». El monto incluiría 7,5 millones de dólares para pagos individuales únicos de 5000 dólares por cada uno de al menos 1500 evacuados afganos. La mayor parte del dinero ayudaría a cubrir los costos de ropa, alimentos y vivienda, indicó Boston Globe.

Nueva York ya había aprobado tres millones de dólares para servicios adicionales que correspondan a refugiados este año. No obstante, según Times Union, no se sabe si el monto será suficiente ante el volumen de desplazados.

Preocupaciones de la seguridad

Los 6400 millones de dólares que Biden pidió al Congreso son aparte del presupuesto de 3,5 billones de dólares impulsado por lo demócratas para el año fiscal 2022. De por sí este presupuesto está siendo criticado entre las filas del caucus por ser muy elevado e implicar el aumento de impuestos para ciudadanos de altos ingresos y empresas.

Los ciudadanos estadounidenses han mostrado su disposición de recibir refugiados afganos por el drama que viven en su país, asediados por un movimiento terrorista que enfila a los hombres y arremete contra las mujeres y niñas. Sin embargo, destacan preocupaciones por los antecedentes de esas personas y el costo que representa.

Una de encuesta de NPR / Ipsos reflejó a inicios de mes que siete de cada 10 estadounidenses apoyan el reasentamiento de afganos. Sin embargo, Brian Barnes, un republicano entrevistado de Greenwood, Indiana, puso en palabras el pensamiento de muchos: «Simplemente me preocupa, ya sabes, porque pueden decir que están siendo examinados, pero no lo sabemos», dijo Barnes. «Simplemente no confío en esta administración».