El FBI confirmó que está investigando un informe sobre la agresión a una integrante del servicio militar femenino por un grupo de refugiados afganos que se encuentran alojados en Fort Bliss, al sur de Estados Unidos.

«Podemos confirmar que una integrante del servicio femenino que apoya la operación ‘Allies Welcome’ informó que fue agredida… por un pequeño grupo de hombres evacuados en el Complejo Doña Ana en Nuevo México», dijo la Primera División Blindada y Asuntos Públicos de Fort Bliss en un comunicado enviado por correo electrónico y difundido por Fox News.

«Nos tomamos la acusación en serio y remitimos el asunto de manera apropiada a la Oficina Federal de Investigaciones. La seguridad y el bienestar de nuestros miembros en servicio, así como de todos los que se encuentran en nuestras instalaciones, es primordial», continuó.

A female US soldier was assaulted by "a group of male evacuees" at a camp for Biden's Afghan refugees at Fort Bliss, and the FBI is investigating. The base increased security in response to these refugees who are so desperate for our help they're sexually assaulting our soldiers.

— Pearson Sharp (@PearsonSharp) September 26, 2021