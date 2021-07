No importa que Venezuela esté en crisis y golpeada por una escasa producción petrolera que no garantiza el abastecimiento local ni ingresos suficientes a la nación como consecuencia del robo histórico del chavismo. Para Nicolás Maduro lo importante es seguir enviando petróleo a Cuba para sostener la dictadura castrocomunista, tal como hizo su mentor Hugo Chávez.

Imágenes satelitales muestran el tanquero Esperanza, propiedad del régimen cubano, saliendo de la refinería Cardón, en el estado Falcón, con petróleo venezolano rumbo a Cuba. El ingeniero venezolano en Química y Petróleo, Armand Delon, difundió el trayecto de dicho barco.

No es un secreto que estos envíos siguen ocurriendo. A finales de marzo, Iván Freites, dirigente sindical de Petróleos de Venezuela (PDVSA), aseguró que los envío de diésel a Cuba le cuestan a la nación unos 10 millones de dólares diarios.

«La petrolera estatal venezolana PDVSA envía unos cuatro a cinco tanqueros mensuales con crudo o combustibles a las compañías militares Cubametales/Cupet», añadió el ingeniero en su publicación.

Esperanza a tanker of the Cuban regime set sail from Punta Cardón, #Venezuela

Destination: Matanzas, #Cuba

Venezuelan military state oil company PDVSA dispatches ~4-5 monthly tankers with #crudeoil or fuels to the military companies Cubametales/Cupet#oilandgas#oott#26July pic.twitter.com/6TPiPmJrRz

— Armand Delon (@DelonArmand) July 26, 2021