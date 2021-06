El régimen de Nicolás Maduro no la tiene fácil en muchos aspectos, sobre todo en lo que respecta a la crisis de PDVSA. La estatal petrolera, símbolo de la olvidada próspera Venezuela, parece estar cada vez más lejos de recuperar la producción superior a los 3 millones de barrios de crudo diarios de su época dorada.

Las consecuencias que está atravesando PDVSA son extensibles a sus otrora aliados. Uno de ellos ahora busca defenderse por haber pactado con una empresa sancionada por Estados Unidos. Tipco Asphalt, uno de los distribuidores de asfalto más grandes de Asia, se había convertido en una especie de intermediario. Pagaba deudas de PDVSA a terceros a cambio de grandes descuentos petroleros, eludiendo así las restricciones de EE. UU.

El negocio que favorecía al régimen venezolano se inició el 10 de enero de 2020 y terminó el 11 de septiembre de ese mismo año, ante las presiones que Washington estaba ejerciendo sobre la compañía tailandesa. Sin embargo, esto no quedó ahí. Trascendió que recientemente Tipco contrató «cabildo» y «fuerza legal» para defenderse, según un reporte de Foreign Lobby.

La empresa está en la mira de enfrentar sanciones. La relación con Caracas podría impulsar una investigación por fraude criminal o lavado de dinero contra Tipco en los EE. UU. si instituciones financieras o empresas estadounidenses estuvieron involucradas, indicó Associated Press para el momento de darse a conocer el turbio negocio.

La situación de Tipco es uno de tantos padecimientos que pesan sobre PDVSA por la mala gestión de la dictadura chavista. La imposición de nuevos impuestos por parte de China y la paupérrima producción parecen condenar a la extinción a aquella joya de la economía venezolana.

#Thailand's Tipco Asphalt, under scrutiny for allegedly helping #Venezuela skirt US sanctions, has hired lobbying and legal muscle in its defensehttps://t.co/rNHrcwCBkL pic.twitter.com/fDxDzqJFo5

— Foreign Lobby Report (@foreign_lobby) June 11, 2021