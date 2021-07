GETTR, la nueva red social lanzada al público hace pocos días, no solo promete brindar un espacio al expresidente Donald Trump para que evada el veto que le impusieron desde enero plataformas como Twitter y Facebook, sino también amenaza con influir en la aceptación que estas tienen actualmente entre los usuarios estadounidenses, sobre todo los conservadores.

La censura es uno de los factores que los ciudadanos critican de las redes sociales dirigidas por Jack Dorsey y Mark Zuckerberg. Una encuesta reciente de Fabrizio, Lee & Associates replicada por Washington Examiner indicó que solo 14 % de los republicanos dijo tener una opinión favorable de Twitter, mientras que Facebook recibió 22 %.

GETTR, abreviación de «Getting Together», llegó como un nuevo espacio que hará frente a la cultura de la cancelación. Buscará «defender la libertad de expresión, desafiar los monopolios de las redes sociales y crear un verdadero mercado de ideas», indicó hace poco el equipo del expresidente Trump.

Los números de los primeros días de funcionamiento también demuestran que está creciendo «más rápido» que Twitter y Facebook, informó Jason Miller, exportavoz de Trump y fundador de la plataforma.

El expresidente republicano, quien retomó los actos políticos enmarcados en el movimiento Make America Great Again (MAGA), tiene reservado su usuario para cuando quiera unirse. Si lo hace, el crecimiento de la red social podría ser mayor. «@RealDonaldTrump está en la caja fuerte», asomó Miller.

True story! We’ve protected the handle, and only President Trump can activate it.

“GETTR reserves '@RealDonaldTrump,' it's 'in the safe'” https://t.co/lPRUz5nNVI

— Jason Miller (@JasonMillerinDC) July 19, 2021