«No hay nada más corrupto que una investigación que busca desesperadamente un delito». Este fue parte del pronunciamiento del expresidente Donald Trump respecto a la indagación que lleva adelante la fiscal general de Nueva York, Letitia James. Un proceso que pasó a tener carácter criminal luego de haber iniciado de forma civil en marzo de 2019.

La fiscal general —miembro del partido demócrata— anunció que están investigando «activamente» a la Organización Trump en calidad de criminal junto con su colega del distrito de Manhattan. El motivo sería que supuestamente la compañía infló el valor de sus activos para garantizar préstamos y beneficios fiscales.

No es el primer proceso judicial al que Trump es sometido. Mientras era presidente se enfrentó a un primer juicio político por supuestas conexiones con Ucrania para investigar a Joe Biden. Luego al final de su presidencia pasó de nuevo por el Senado por “incitación a la insurrección”. En ambos casos fue absuelto. Trump se había convertido en el primer presidente de EE. UU. en afrontar dos juicios políticos.

El sometimiento continuo a investigaciones fue criticado por el exmandatario en su reciente pronunciamiento por las intenciones que el partido demócrata muestra hacia el movimiento MAGA. Aseguró que se trata de «una continuación de la mayor cacería de brujas política en la historia de los Estados Unidos».

Las labores de la fiscalía general del estado y de la fiscalía del distrito de la ciudad trabajan de manera separada porque históricamente han sido rivales, afirma el portal National Public Radio (NPR). Sin embargo, esta vez están abordando este caso juntos.

La particularidad no pasó desapercibida para el expresidente a propósito de una posible candidatura para las elecciones presidenciales de 2024. El partido republicano ha destacado el liderazgo del neoyorkino dentro del partido y el impacto que puede tener no solo para esos comicios, sino para las elecciones de medio término por el respaldo que está dando a varios candidatos.

«Trabajando en conjunto con Washington, estos demócratas quieren silenciar y cancelar a millones de votantes porque no quieren que ‘Trump’ vuelva a presentarse», aseveró Trump.

Varios detalles de la investigación son desconocidos. Al hacer el anuncio, el portavoz de James, Fabien Levy, no aclaró por qué la investigación pasó de ser civil a criminal o si Trump y su familia son parte del proceso. Lo que sí se esclareció son las intenciones que la Fiscal General tenía contra el expresidente cuando aún era candidata para el cargo. La evidencia quedó en un video difundido por Donald Trump Jr., donde se ve a James asegurando que iba por el expresidente.

Para Stephen Miller, asesor político de Trump, el sistema legal de EE. UU. se está transformando en «un arma de venganza, no un instrumento de justicia».

There is nothing more corrupt than an investigation in desperate search of a crime. If this isn’t flagrant abuse of political office I don’t know what is! This is banana republic stuff right here and it’s happening in America today. pic.twitter.com/Hlfh4iNXDF

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) May 19, 2021