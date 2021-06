Lo que pudo haber pasado puertas adentro del Instituto de Virología de Wuhan es una incógnita que circula en casi todo el mundo. Sin embargo, algunas señales van saliendo a flote. Esta vez le toca el turno a los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos (NIH, en inglés), ya que la institución estadounidense pudo haber borrado datos relacionados con el COVID-19, identificado por primera vez en China.

Así lo determinó una investigación reciente, que logró recuperar algunos de esos datos del Archivo de Lectura de Secuencias, donde científicos de todo el mundo depositan información de secuenciación para que otros los analicen, según la explicación del doctor Jesse D. Bloom, autor del informe.

Secuencias parciales de 13 virus fueron reconstruidas a partir de datos recuperados desde Google Cloud por el doctor Bloom, del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson, en Estados Unidos. Estas provienen de muestras tomadas a pacientes ambulatorios de Wuhan sospechosos de COVID-19 al comienzo de la pandemia.

Su análisis, arroja como resultado que el brote ya circulaba por la ciudad china antes de ser detectado en el mercado de Wuhan. No solo eso, sugiere que algunos de los primeros casos identificados en el mercado tienen diferencias genéticas con los hallados en las secuencias eliminadas. Por ende, los expertos que buscan respuestas sobre los orígenes del COVID-19 podrían estar trabajando con datos equivocados.

Dado el hallazgo, también surgen otras dudas ¿por qué borraron datos? ¿Quién dio la orden? Las posibles respuestas, no son motivo de sorpresa.

In a new study, I identify and recover a deleted set of #SARSCoV2 sequences that provide additional information about viruses from the early Wuhan outbreak: https://t.co/1zdeiOQ0vo (1/n)

— Bloom Lab (@jbloom_lab) June 22, 2021