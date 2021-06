Sin duda el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU., Anthony Fauci, es el hombre del momento, aunque no por una buena razón. Su doble discurso le está valiendo su reputación y está provocando que crezcan las sospechas sobre la teoría de que el COVID-19 habría salido de un laboratorio.

Contradicciones van y vienen. Aseguraba que el virus se originó de forma natural y luego reculó, por esos días también negó cualquier colaboración con el Instituto de Virología de Wuhan respecto a investigaciones de «ganancia de función» pero luego se dio a conocer un artículo firmado por él en 2012 donde defendía ese tipo de experimentación.

Entonces, ¿Qué posición defiende Anthony Fauci? Todavía no hay respuesta dado que el médico estadounidense no se ha pronunciado más allá de una audiencia reciente ante el Senado. Lo más resaltante es que el tema no queda ahí, salieron a la luz miles de correos electrónicos con conversaciones suyas entre corresponsales, asesores de salud, ciudadanos y hasta el director del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades. Los mensajes están siendo criticados por evidenciar más argumentos contradictorios.

Dos de sus correos aseguraban que las mascarillas solo eran para personas enfermas y que los casos sintomáticos representaban la mayoría de los contagios. Sin embargo, la más alta autoridad inmunológica de EE. UU. no estaba en lo cierto. Sobre todo porque el uso de mascarillas terminó recomendándose para todos los ciudadanos, enfermos o no y las trasmisiones desde casos asintomáticos representan actualmente más de la mitad de toda la transmisión, según datos de la revista de la Asociación Médica Americana, llamada Journal of the American Medical Association (JAMA eninglés).

Two Fauci emails. In one he says that masks are for sick people. In the other he admits that asymptomatic spread is rare. So why were people with no symptoms wearing masks for a year? It’s almost like it was all a charade. pic.twitter.com/gu8rn5R0yj

— Matt Walsh (@MattWalshBlog) June 2, 2021