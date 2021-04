Leyenda: Ampliar la Corte Suprema es un objetivo que los demócratas tienen en la mira desde la designación de Amy Coney Barrett. Flickr

Varios congresistas demócratas en Estados Unidos presionan cada vez más para lograr ampliar la Corte Suprema, por eso presentarán un proyecto de ley para que el número que jueces pase de 9 a 13.

Detrás de ellos también hay grupos progresistas. Estos defienden un supuesto «restablecimiento del equilibrio» y «protección de la democracia», según declaraciones de un vocero de Demand Justice. Para ellos, «la Corte está rota» y cómo solución ofrecen alterar el curso de la institución judicial más importante de Estados Unidos. Aseguran que en su línea de acción está construir un movimiento de base «que presione» a todos los demócratas en el Congreso para que apoyen esta legislación.

La cantidad de jueces en la Corte no ha cambiado desde 1869. Ni siquiera lo logró Franklin D. Roosevelt cuando en 1937 propuso una legislación para llevarlos a 15, en ese momento los motivos también fueron ideológicos. A pesar de la brecha generacional, la bancada hoy se ampara en el presidente Joe Biden para retomar esas intenciones.

El mandatario anunció hace pocos días la creación de una comisión para «analizar» varios aspectos del máximo tribunal, como por ejemplo, el período del mandato de los jueces, los temas sobre los que se pronuncia y por supuesto, la cantidad de magistrados. Por lo tanto, el proyecto de ley que presentarán varios congresistas para ampliar la Corte va de la mano con la comisión anunciada por Biden.

Algunos funcionarios dicen que prefieren esperar al análisis de dicha comisión, antes de emitir opiniones sobre el proyecto. Una de estas personas es Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes. «No sé si eso es una buena o una mala idea. Creo que es una idea que debería ser considerada», esbozó. Sin embargo, dijo que «no tiene planes» de que el proyecto de ley vaya a la sala de votación.

Speaker Pelosi on Rep. Nadler's bill to expand the Supreme Court: "I have no plans to bring it to the floor." https://t.co/gtamAgH7l6 pic.twitter.com/PymSwXbq7m

— The Hill (@thehill) April 15, 2021