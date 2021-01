Un activista de Black Lives Matter estuvo entre las personas que irrumpieron en el Capitolio de los Estados Unidos el miércoles. Se trata de John Earle Sullivan, de 25 años. Este joven había sido arrestado en julio de 2020, por amenazas de violencia y conducta criminal.

Las fotografías que dieron la vuelta al mundo, en las que se evidencia la entrada de cientos de estadounidenses al Congreso, ubicaron a Sullivan en el lugar. Estas imágenes ayudaron a la policía a detenerlo el jueves por la noche en Washington, cerca del hotel Hamilton, según reseña The Post Millennial.

One of the men who was part of the siege of the Capitol building is John Earle Sullivan, an extreme BLM activist from Utah. He was arrested & charged in July 2020 over a BLM-antifa riot where drivers in Provo were threatened & one was shot. https://t.co/C0WQsEfcIG pic.twitter.com/Kxm5du2Ozs

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) January 7, 2021