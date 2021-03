La OMS presentó su informe final luego de la visita que hizo a China a inicios de año. Aunque más allá de lo expuesto durante la sesión, resaltaron las observaciones finales de su director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien pidió seguir investigando el origen del virus, citando el mercado de Wuhan y un posible origen en un laboratorio chino.

El director del organismo confirmó que el equipo de investigadores detectó una contaminación generalizada con SARS-CoV-2 (la cepa del virus) en el mercado de Huanan en Wuhan, pero no pudo determinar la fuente de esta contaminación. Según sus palabras, plasmadas en el portal del organismo de salud, el equipo también abordó la posibilidad de que el virus se haya introducido en los seres humanos a través de la cadena alimentaria.

La otra hipótesis de origen del virus —no menos importante— fue la visita a varios laboratorios en Wuhan, considerando la posibilidad de que el virus ingresara a los humanos tras un incidente de laboratorio. Adhanom insistió en que son necesarias más pruebas para cada una de las hipótesis. «Permítanme decir claramente que, en lo que respecta a la OMS, todas las hipótesis permanecen sobre la mesa», afirmó en la sesión informativa.

Cabe resaltar que la posición actual de la OMS difiere con la afirmación hecha en mayo de 2020. El director de emergencias, el doctor Mike Ryan, había descartado que el virus saliera de un laboratorio de Wuhan, en China.

«Hemos escuchado a muchos científicos que han visto la secuencia del virus y nos han dicho que este virus es natural en origen, lo que es importante es establecer cuál es el portador natural», dijo.

La teoría sobre el origen del coronavirus en un laboratorio ha cobrado auge los último días, especialmente por las declaraciones de Robert Redfield, exdirector de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Pese a que él opina que el virus salió de un laboratorio en China, descartó que se produjera de manera intencional. Lo cual coincide con el supuesto incidente mencionado ahora por el director de la OMS.

«Encontrar el origen de un virus lleva tiempo». es el argumento del director de la principal organización de salud del mundo. Sin embargo, su razonamiento tiene detractores.

Los gobiernos de 15 países emitieron una declaración conjunta con sus «preocupaciones compartidas». Estos exigen transparencia en la investigaciones sobre las hipótesis de origen del virus. También destacaron «el retraso significativo» en la publicación del informe y la imposibilidad de «acceso a datos y muestras originales y completos».

NEW: In a joint statement the US & 13 other countries express "shared concerns" about the WHO-convened COVID-19 origins study saying it was "significantly delayed and lacked access to complete, original data and samples." pic.twitter.com/COfskYCzzp

— Kylie Atwood (@kylieatwood) March 30, 2021