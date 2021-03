Un nuevo paquete de estímulo fue aprobado hoy por la Cámara de Representantes por un total de 1,9 billones de dólares. La propuesta, liderada por Joe Biden, no contó con ningún voto del bando republicano, quienes desde el inicio abogaron por un plan más modesto y advierten sobre las consecuencias de un monto tan elevado.

La propuesta volvió a la Cámara baja luego que sufriera modificaciones días antes en el Senado. Parte de las objeciones fueron presentadas justamente por ocho senadores demócratas. Estos rechazaron una enmienda presentada por Bernie Sanders que establecía un salario mínimo federal de 15 dólares la hora. Otro cambio fue la reducción de los beneficios por desempleo de 400 a 300 dólares semanales hasta septiembre.

«Progresista» es el término usado por los demócratas para calificar el nuevo paquete de estímulo contra la pandemia. Pramila Jayapal, representante demócrata por Washington afirmó antes de la votación que este «cumple su promesa de poner dinero directamente en los bolsillos de la gente», de acuerdo a declaraciones replicadas por EFE.

De esta manera se emitirán cheques directos de 1.400 dólares para quienes registren ingresos inferiores a los 75.000 dólares anuales por persona, superando los cheques por 600 y 1.200 dólares dispuestos en los dos paquetes anteriores.

La sesión de la Cámara baja finalizó con 220 votos a favor, todos demócratas y 211 en contra, todos republicanos más un legislador progresista.

#10Mar 🇺🇸 La Cámara de Representantes aprobó el paquete de ayuda COVID-19 de 1,9 billones de dólares, en una votación partidista de 220-211. Ningún legislador republicano respaldó la legislación, que se convertirá en ley. #TVVNoticias Video cortesía pic.twitter.com/FwXTrpoJcS — TVV Noticias (@TVVnoticias) March 10, 2021

«No tenía que ser así»

El nuevo paquete tendría un volumen excesivo que solo servirá para aumentar la abultada deuda del Gobierno federal. Ese es el argumento de los republicanos que a inicios de febrero planteaban a Joe Biden un escenario diferente.

Steve Scalise, congresista por Luisiana afirma que esta última medida va en línea con la agenda de los demócratas, orientada a “un programa de extrema izquierda” con el que “empujan a la próxima generación a la bancarrota con una montaña de deuda”, indicó AFP

Un grupo de senadores había presentado una propuesta alternativa por 618.000 millones de dólares que fue rechazado desde la Casa Blanca. Biden, abiertamente a favor de políticas progresistas, dijo que no iba a retrasar la ayuda con la esperanza de ganar el apoyo del Partido Republicano, reseñó DW.

La Casa Blanca afirmó que su plan «estaba cuidadosamente diseñado para responder a los desafíos de este momento, y que ningún cambio puede dejar sin cubrir las necesidades urgentes de la nación».

«Sabemos bien que incluye provisiones que no están bien diseñadas, que no son temporales, que no están relacionadas con la covid, y no tenía que ser así», fueron las palabras de Liz Cheney, líder republicana en la Cámara de Representantes.

Cheney estuvo en el grupo de los 15 congresistas y senadores que votaron a favor del juicio político contra Donald Trump en el que fue señalado por «incitación a la insurrección». Tras su decisión fue censurada por tres partidos conservadores de Wyoming y provocó la aparición de otros postulantes en su contra para las primarias estatales de 2022.

«Podríamos haber tenido una legislación con una fracción del costo de esta, habría tenido aprobación y apoyo bipartidista», dijo en una rueda de prensa replicada por EFE.