La frágil mayoría demócrata en el Senado ha encontrado su punto de quiebre en la propuesta de establecer un salario mínimo federal en 15 dólares la hora. Ha sido un proyecto bandera del presidente Joe Biden que el senador Bernie Sanders ha buscado impulsar incluyéndolo en el proyecto de legislación de alivio económico por la pandemia del COVID-19, con el respaldo de Biden. Sin embargo, esto lejos de unificar al partido lo ha dividido. Ocho senadores demócratas votaron el viernes en contra de la enmienda de Sanders para considerar un salario mínimo de 15 dólares la hora en el paquete de ayuda que asciende a 1,9 billones de dólares.

Si bien esta votación no tiene relación alguna con la propuesta de Biden y otros demócratas de aprobar un proyecto de ley independiente para establecer un salario mínimo federal que se fijaría en 15 dólares la hora, sí constituye un termómetro de las opiniones dentro del Partido Demócrata en cuanto al tema. Con una estrecha relación de fuerzas 50–50 –donde los demócratas alcanzan la mayoría con el voto de desempate de la vicepresidente Kamala Harris– el escenario para los progresistas luce complicado frente a los demócratas más moderados que empiezan a cohesionarse.

Es posible que estos ocho senadores demócratas que rechazaron la enmienda de Bernie Sanders finalmente apoyen el aumento del salario mínimo federal, pero en esta ocasión prefirieron unirse a los republicanos para sumar 58 votos en contra de 42 a favor, en vista de que se oponen a que este aumento se considere parte del alivio económico por la pandemia o respetan la decisión del Senado, que Sanders pretendía revertir mediante una enmienda, aclara Axios.

Este medio explica además que los demócratas en el Senado habían llegado a un acuerdo sobre una enmienda que reduciría los beneficios suplementarios de desempleo de 400 a 300 dólares semanales, extendiendo el programa hasta septiembre. Pero el senador demócrata Joe Manchin no estaba convencido con esta propuesta y estaba evaluando votar por la enmienda del republicano Rob Portman, en la que proponía el mismo recorte semanal de 400 a 300 dólares manteniendo el programa hasta julio.

Con una mayoría tan ajustada, un solo voto puede hacer la diferencia, y la decisión de Machin era vital en este caso. Y en lo que respecta a la enmienda propuesta por Sanders, no bastaba con mayoría simple. Requería contar con el voto favorable de 60 senadores. Con su propuesta, Sanders buscaba apoyo para ignorar la decisión del parlamentario que había dictaminado la semana pasada que esta disposición violaba las reglas de conciliación presupuestaria, que permiten que se aprueben leyes importantes con una mayoría simple si afectan las finanzas del gobierno y, por lo tanto, pretendía eliminarla.

Finalmente este sábado el Senado aprobó el plan de estímulo por 1,9 billones de dólares con una estrecha votación de 50 a 49, según reportó la agencia EFE. Aunque se impuso la iniciativa de extender hasta el 6 de septiembre las ayudas al desempleo que vencen este 14 de marzo, la propuesta de Biden y Sanders de elevar a 15 dólares la hora del salario mínimo federal dentro del paquete fracasó. El progresista Bernie Sanders no desiste de su propuesta.

If any Senator believes this is the last time they will cast a vote on whether or not to give a raise to 32 million Americans, they are sorely mistaken. We’re going to keep bringing it up, and we’re going to get it done because it is what the American people demand and need.

— Bernie Sanders (@SenSanders) March 5, 2021