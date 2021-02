Se calculan al menos 22 muertos tras el bombardeo autorizado por Joe Biden en Siria. La acción se convierte en el primer ataque militar de su mandato y las reacciones ya resuenan en varias partes. Desde el Congreso de EE. UU. hasta en el propio Gobierno sirio retumban las consecuencias de esta acción.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos publicó la cifra de fallecidos asegurando que el ataque alcanzó a combatientes de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) —una coalición de milicias progubernamentales iraquíes— y la milicia iraquí Hezbollah en la provincia de Deir Ezzor, de acuerdo con reportes citados por La Gaceta de la Iberosfera.

Hay preocupación desde el Capitolio. La agencia EFE detalla que los demócratas coinciden en recordar al nuevo presidente que es el Congreso quien tiene la autoridad para autorizar ataques, aunque otros fueron más allá al criticar la estrategia bélica de Estados Unidos en el mundo.

«Los ataques en represalia —como el de Siria—, que no son necesarios para prevenir una amenaza inminente, deben estar dentro de la definición de una autorización de fuerza militar existente del Congreso». Las palabras pertenecen al senador demócrata Chris Murphy.

El congresista Ro Khanna, miembro del comité de Servicios Armados de la Cámara Baja, recordó que los demócratas ganaron las elecciones con la promesa de «poner fin a las guerras, no escalar conflictos en Oriente Medio».

Lo cierto es que la cantidad de muertos podría aumentar, ya que hay otros heridos en estado grave, según el Observatorio Sirio. Dicho organismo agrega que los objetivos habrían sido almacenes de armas que ingresaron desde la frontera con Irak.

La inquietud de los demócratas va de la mano con la advertencia de Siria. Afirmó que el bombardeo traerá «consecuencias». Además, mencionó que se produjo durante una visita a Damasco del enviado especial de Naciones Unidas para Siria, Geir Pedersen, lo que interpretó como un reflejo de la «indiferencia» de la administración Biden hacia el papel internacional en la resolución del conflicto.

Esta nueva reacción de EEUU habría sido ocasionada por los ataques contra tropas estadounidenses y de la coalición internacional en Irak, así como de «continuas amenazas» contra este personal, según el Pentágono.

Statement from @PentagonPresSec on airstrikes conducted tonight by U.S. military forces against infrastructure utilized by Iranian-backed militant groups in eastern Syria.👇 pic.twitter.com/dMdsMmpuAO

— Brett McGurk (@brett_mcgurk) February 26, 2021