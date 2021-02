Los planes de China para consolidarse como potencia mundial cubren varias aristas. Mucho se ha hablado de su incursión en la tecnología, la política, la economía y la salud, pero otro tema está en marcha sin que se hable demasiado al respecto: el control del clima.

Aunque raya en una película de ficción, el país asiático lo viene practicando desde hace algunos años. El mundo vio un adelanto en los Juegos Olímpicos del 2008 en Pekín. Los meteorólogos alertaban posibles lluvias durante la ceremonia de clausura y para no dañar la fiesta, ocho aviones cargados de químicos despegaron de una base en la ciudad de Zhangjiakou, provincia de Hebei. Al mismo tiempo se lanzaron nueve tandas de cohetes (241 en total) con químicos, según el reporte de EFE. La ceremonia transcurrió sin contratiempos. Ese año Pekín aseguraba que podía provocar lluvia artificial en un tercio de su territorio.

La apuesta se redobla para 2025, cuando el régimen espera cubrir 57 % de su territorio para provocar lluvias o nieve. Si quiere eliminar granizo, podrá hacerlo en 580.000 kilómetros cuadrados.

El año 2035 pinta de otra manera: la modificación del clima desde China debería llegar a un nivel mundial «avanzado» en términos de operación, tecnologías y servicios, según una nota publicada por el Consejo de Estado de ese país.

China deploys large #UAV #Ganlin-1 for artificial precipitation; it aims to conduct weather-modification missions in complex weather conditions. pic.twitter.com/PtnSGDdrX1

— China Xinhua News (@XHNews) January 9, 2021