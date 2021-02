Obviando las ansias expansionistas de China y pasando por encima de las advertencias de expertos, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, defendió la intromisión de ese país en las universidades canadienses.

Trudeau ya tiene historial de tomar medidas a favor del régimen de Xi Jinping. Hace pocos meses se filtraron documentos que mostraban cómo el primer ministro presionó a las Fuerzas Armadas canadienses para mantener sus relaciones con China. A esto se le suman otros gestos como el envío de una delegación de las Fuerzas Armadas canadienses para participar en los Juegos Mundiales Militares de 2019, usado con fines propagandísticos por Xi Jinping.

Esta vez abogó por la alianza de Huawei con las universidades de ese país, financiadas con fondos federales. Afirmó que su gobierno continuará tomando «las decisiones correctas» para los canadienses y que la decisión se tomó sobre las «mejores recomendaciones de nuestros expertos».

Las decisiones del funcionario contrastan con otros países, que han detectado en la tecnología china peligros que atentan contra la seguridad nacional. Por ejemplo, la Universidad de Princeton, la Universidad de Stanford, la Universidad de California en Berkeley y el Instituto de Tecnología de Massachusetts dejaron de aceptar fondos para investigación de Huawei. En Gran Bretaña, se le suma la Universidad de Oxford, indica el portal canadiense The Globe and Mail.

WATCH: Trudeau defends decision to fund projects in partnership with Huawei in Canadian universities. pic.twitter.com/aZktyddiwK — The Post Millennial (@TPostMillennial) February 15, 2021

Bajo esta premisa, el Departamento de Comercio de EE. UU. durante la presidencia de Donald Trump, impuso sanciones a Huawei por considerar que la empresa tiene vínculos con el Partido Comunista de China (PPCh) y, por lo tanto, “socava la seguridad nacional y los intereses de la política exterior de Estados Unidos”.

Financiamiento millonario

El Consejo Nacional de Investigación en Ciencias e Ingeniería (NSERC), una agencia federal, está colaborando con la rama canadiense de Huawei Technologies Co. Ltd. para financiar los estudios. El monto sería de 4,8 millones de dólares, según The Globe and Mail.

Huawei no ha revelado de cuánto es su aporte, solo ha afirmado que es más que el monto canadiense, aunque se estima que para 2019 Huawei ya financiaba 56 millones de dólares en investigación académica en Canadá, según el portal de CBC News. El riesgo aún reside en las nulas pautas federales sobre cómo se deben administrar y divulgar estas inversiones; esto plantea la duda sobre quién será el propietario de los hallazgos de la investigación y las patentes resultantes.

“Es sorprendente que en 2021 continuemos usando los fondos de los contribuyentes para promover las prioridades de China a expensas de nuestra economía, seguridad y la asociación Five Eyes”, dijo Jim Balsillie, fundador del Centro para la Innovación en Gobernanza Internacional.

Five Eyes, es una alianza de inteligencia que integran Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos. Canadá es el único país del grupo que no ha prohibido ni restringido a Huawei de las redes móviles 5G.

Algunas de las investigaciones cofinanciadas con Huawei incluyen proyectos avanzados como comunicaciones de chip a chip sobre tejidos heterogéneos, sistemas de memoria de computación inteligente, computación fotónica inspirada en el cerebro y análisis gráfico para preservar la privacidad.

Inteligencia canadiense en manos chinas

«Los proyectos de investigación aprovechan la capacidad intelectual canadiense y le dan a la empresa matriz de Huawei en China una vía interna para obtener acceso a la tecnología de próxima generación que servirá a los intereses nacionales de China». El razonamiento pertenece a Jim Hinton, abogado canadiense en propiedad intelectual.

Estados Unidos dijo que no a las intenciones de Xi Jinping a través de la tecnología 5G. Además de las sanciones, EE. UU. también llevó propuestas a otros países para evitar que permitieran la incursión de Huawei. Por ejemplo, en Brasil ofreció líneas de crédito para operadores de telecomunicaciones que deseen comprar equipos para la implementación de la tecnología 5G, siempre que éstos no sean propiedad de Huawei.

En Gran Bretaña quedaron prohibidos los equipos de Huawei para redes 5G para evitar el espionaje electrónico. El primer ministro británico Boris Johnson rechazó que la empresa tuviera alguna participación en la siguiente generación de redes telefónicas. La medida entrará en vigencia en septiembre de este año, según The Associated Press.

En el mismo camino, China ya prepara el siguiente capítulo: la red 6G. La novedad permitiría llegar a niveles tecnológicos vistos solo en las películas de ficción, aunque el costo podría ser alto tomando en cuenta las alarmas que encendió su antecesora red 5G.