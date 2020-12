La paciencia china es legendaria. Es la mayor cualidad de los ciudadanos de la nación más poblada del mundo. Para una civilización con más de 3000 años de historia, una década no significa nada cuando se trata de obtener acceso a información útil para influir en los círculos políticos del imperio moderno que representa Estados Unidos, con ánimos de suplantar su rol en la geopolítica mundial.

Desde hace casi una década, la principal agencia de espionaje civil de China habría desplegado una operación de inteligencia en Estados Unidos, desarrollando amplios vínculos con políticos locales y nacionales, en su mayoría en el estado de California, revela Axios en una investigación que le tomó un año.

La información apunta a una ciudadana china de nombre Christine Fang. Y entre los objetivos más importantes de la presunta espía china se encontraba el congresista demócrata por California Eric Swalwell.

El medio estadounidense afirma que “Fang participó en la actividad de recaudación de fondos para la campaña de reelección de Swalwell en 2014”, según la información que habría proporcionado un operador político y un funcionario de inteligencia de EE.UU.

Lo más preocupante es que “el despacho de Swalwell estaba directamente al tanto de estas actividades en su nombre”, habría alertado el operador político, quien afirmó haber sido testigo de la recaudación de fondos de Fang en nombre del congresista demócrata.

No obstante, los registros de la Comisión Federal de Elecciones no indicaron que la propia Fang haya hecho donaciones, que están prohibidas a ciudadanos extranjeros. Además, las contribuciones detectadas no calificaban como ilegales. La función de Fang habría sido ayudar a colocar al menos un interno en la oficina de Swalwell. Además, interactuó con el congresista en múltiples eventos a lo largo de varios años.

Christine Fang was "everywhere," to quote several people who knew her. She appears in photos with Eric Swalwell, Ro Khanna, Judy Chu, and Mike Honda, and numerous mayors, state assembly members, town council members, staffers, and other prominent politicos. pic.twitter.com/ihSw5Emrwf

— B. Allen-Ebrahimian (@BethanyAllenEbr) December 8, 2020