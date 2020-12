El equipo jurídico del presidente estadounidense, Donald Trump, se anotó una victoria parcial en Michigan, en su cruzada por demostrar que hubo fraude en las elecciones del 3 de noviembre. Este martes se podría conocer el resultado de una auditoría forense realizada a 22 máquinas de Dominion en el condado rural de Antrim, Michigan.

Este procedimiento se realizó este domingo, luego de que un juez autorizara el viernes esta investigación con presencia de la campaña del líder republicano, según explicó a Fox News la abogada Jenna Ellis, en el programa Fox & Friends, transmitido este domingo en la mañana.

“Nuestro equipo podrá entrar esta mañana, alrededor de las 8:30, y estará ahí durante unas ocho horas para realizar ese examen forense. Los resultados los tendremos en unas 48 horas. Eso nos dirá mucho sobre estas máquinas”.

. @JennaEllisEsq on the Antrim County, Michigan judge that gave Team Trump access to 22 Dominion voting machines to conduct a forensic audit TODAY! pic.twitter.com/SbzGSIuKQx

Apenas se conoció la decisión del juez, Rudy Giuliani, quien también forma parte del equipo jurídico, dijo en su cuenta en Twitter que esta decisión representaba “una gran victoria para tener elecciones honestas”.

Giuliani recordó que en el condado donde se está realizando esta auditoría a las máquinas le habían quitado 6000 votos al presidente Donald Trump para adjudicárselos al demócrata Joe Biden. Esta irregularidad se habría repetido en todo el estado, según aseguró el exalcalde de Nueva York, a quien se le diagnosticó COVID-19 este domingo.

BIG WIN FOR HONEST ELECTIONS.

Antrim County Judge in Michigan orders forensic examination of 22 Dominion voting machines.

This is where the untrustworthy Dominion machine flipped 6000 votes from Trump to Biden.

Spiking of votes by Dominion happenned all over the state.

— Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) December 5, 2020