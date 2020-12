El congresista demócrata Gregory Weldon Meeks fue elegido como el nuevo presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara baja del Congreso de Estados Unidos. La novedad no es su nombramiento sino el historial que lo relaciona con el fallecido Hugo Chávez y ahora con el dictador Nicolás Maduro.

Joshua Goodman, periodista de Associated Press, hizo esta afirmación respecto al funcionario estadounidense, ahora encargado de los asuntos exteriores en el Congreso.

No hay muchos políticos americanos que fueron cercanos tanto a Hugo Chávez como @AlvaroUribeVel. El nuevo jefe del comité de relaciones exteriores @RepGregoryMeeks también conoce bien a Maduro desde sus días juntos en el @grupodeboston https://t.co/HHIXMA4Dsi — Joshua Goodman (@APjoshgoodman) December 3, 2020

El comité tiene jurisdicción sobre proyectos de ley e investigaciones relacionadas con los asuntos exteriores estadounidenses. Meeks se convierte en el primer afroamericano en ocupar el cargo.

Al revisar el historial de Meeks, en efecto salen a relucir presuntas relaciones con el chavismo, cuando el representante del quinto distrito del Congreso de Nueva York se acercó a Hugo Chávez como parte de una negociación.

Acusaciones de corrupción

El demócrata ha sido señalado por acusaciones de corrupción de acuerdo a una nota publicada por el New York Post.

Dicho artículo se publicó a propósito de la muerte de Hugo Chávez en 2013. Estados Unidos, bajo la presidencia de Barack Obama, envió a dos legisladores al velorio: Gregory Meeks y William Delahunt.

En ese entonces, Meeks dijo en un comunicado sentirse «honrado» de haber integrado la delegación y señaló que Venezuela es «una nación importante para el hemisferio occidental».

“Considerando los problemas de Meeks, tal vez muestre lo que Estados Unidos piensa de Chávez”, dijo ese año Melanie Sloan, directora ejecutiva de la organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, que incluyó al legislador en sus listas de “Más corruptos” de 2011 y 2012.

La conversación con Hugo Chávez

El político estadounidense era señalado años atrás por haber sido un «peón» de Allen Stanford, un estafador financiero estadounidense nacido en Texas.

Stanford habría financiado viajes al Caribe para un grupo de legisladores estadounidenses conocido como el Caucus del Caribe, incluidos los demócratas Gregory Meeks de Nueva York y Donald Payne de Nueva Jersey, reseñó Reuters en 2009.

Gracias a estos vínculos, el empresario —condenado seis años después— habría pedido a Meeks que le pidiera al presidente venezolano que castigara a un hombre llamado Gonzalo Tirado, indica el portal Intelligencer.

Tirado fue despedido en el año 2006 de la presidencia de Stanford Bank y acusado por el propio dueño de la compañía, Allen Stanford, de haber robado millones de dólares mientras trabajó allí, el caso fue develado en los Panama Papers.

El portal Intelligencer agrega que Stanford le pidió a Meeks presionar a Chávez para que abriera una investigación criminal de Tirado. Según exagentes federales, Meeks acordó transmitir el mensaje a Chávez.

Gonzalo Tirado es un exbanquero venezolano conocido por haber amasado una fortuna multimillonaria de manera sospechosa a través de entidades financieras.

La conexión con Nicolás Maduro

“He conocido a Chávez y Maduro. Cada vez que nos reuníamos, (Chávez) siempre se metía la mano en el bolsillo y sacaba la Constitución de Venezuela”, dijo el representante Gregory Meeks en declaraciones recogidas en 2017 por el Miami Herald.

El medio añade que Meeks mantuvo contacto regular con Caracas incluso cuando Chávez acusó a Estados Unidos de orquestar un golpe de Estado en 2002.

También habló sobre Maduro como presidente de Venezuela, asegurando que hubo un cambio de actitud en el dictador.

“No me parece que sea el mismo tipo que conocí cuando era el líder del Parlamento, cuando lo conocí por primera vez con Hugo Chávez o la persona con la que hablé brevemente después de que asumió la presidencia”, dijo.

Agregó que su conversación con Maduro en 2013 fue sobre «reanudar las relaciones diplomáticas».

“Me parece que en algún momento, no sé qué pasó, que no estaba interesado en tener más diálogo, no es el mismo tipo”, aseveró.