Comenzó el mes de diciembre con el fin de la vida de uno de los mayores economistas libertarios de los últimos tiempos y destacado defensor de la libertad. Walter E. Williams vivió plenamente hasta los 84 años de edad.

«Déjame ofrecerte mi definición de justicia social: yo me quedo con lo que gano y tú te quedas con lo que ganas», fue su frase más sobresaliente, donde resalta lo injusta que es no solo la mentalidad sino la política que deriva de la noción de expropiar como acto de justicia.

“No importa cuán digna sea la causa, es robo, hurto e injusticia confiscar la propiedad de una persona y dársela a otra a quien no le pertenece”, fue otra de las frases insignes de Williams.

Su obra más destacada fue Raza y Economía. Al igual que su copartidario Thomas Sowell destacó cómo el problema que más aqueja a la comunidad negra en EE. UU. es la destrucción de la familia, mediante programas de «ayuda social» que terminan por suplantar la figura paterna, del padre proveedor, por un Estado de Bienestar.

«La raíz de la mayoría de los problemas que enfrentan los negros es el colapso de la estructura familiar», detalló en una de sus últimas publicaciones.

«Algo más de 70 % de los niños negros se crían en hogares encabezados por mujeres. Según las estadísticas sobre hogares sin padre, 90 % de los niños sin hogar y fugitivos provienen de hogares sin padre; 71 % de las adolescentes embarazadas carecen de figura paterna; 63 % de los suicidios de jóvenes provienen de hogares sin padre; 71 % de los que abandonaron la escuela secundaria provienen de hogares sin padre, y 70 % de los menores en instituciones estatales no tienen padre. Además, los niños y niñas sin padre tienen el doble de probabilidades de abandonar la escuela secundaria y el doble de probabilidades de terminar en la cárcel», agrega.

En una nación fragmentada por la tensión racial orquestada por grupos como Black Lives Matter, Williams sobresalió como uno de los expositores de Black Wisdom Matters (la sabiduría negra importa), una mini serie que buscaba poner fin a la cultura victimista y separatista impulsada por la izquierda y los grandes medios.

Junto a referentes académicos y culturales, su sabiduría fue recogida para rescatar cómo en los EE. UU. cualquier persona puede brillar. Y sobre todo dignificar el conocimiento de intelectuales que buscan rescatar a sus comunidades desde el valor del individuo, lo opuesto a la dependencia estatal.

En su vida académica, Williams fue profesor de economía de la universidad George Mason, Virginia.

La tesis profamilia y provida de Williams es diametralmente opuesta a la campaña de Black Lives Matter que tiene entre sus postulados la destrucción de la familia nuclear y la promoción del aborto, incluso entre menores de edad.

Como tributo a su labor en pos de la vida de los negros desde la concepción y protección de la familia, Walter Williams fue tributado por el medio provida más destacado.

Utilizando ese tuit, el senador Ted Cruz lamentó la muerte de Williams, a quien llamó legendario.

Very sad news. Walter Williams was legendary. He was brilliant, incisive, witty, and profound. I grew up reading him, and he was a ferocious defender of free markets and a powerful explainer of the virtues of Liberty. https://t.co/DrwZo5yxqR

También el senador libertario Rand Paul le rindió homenaje como una voz brillante de la libertad por su discurso sobre la conservación y cómo rara vez hay escasez cuando un recurso está en manos privadas.

I first met Walter Williams when I was 17. I’ll never forget his speech about conservation, that there is rarely a shortage of things privately owned!

RIP to a brilliant and important voice for Liberty. pic.twitter.com/oD7VSEo1b9

— Senator Rand Paul (@RandPaul) December 3, 2020