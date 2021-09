El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este lunes que su país aún no recibe las cuotas de un préstamo concedido a Venezuela. La morosidad se arrastra desde 2009, cuando el exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva se reunió con el dictador venezolano Hugo Chávez.

En aquel entonces, tras dicho encuentro, el líder del Partido de los Trabajadores se comprometió a financiar las obras de expansión del Metro de Caracas. Para ello, otorgó un crédito de 747 millones de dólares al régimen chavista. Sin embargo, después de doce años del cuestionado acuerdo, Bolsonaro asegura que la deuda se mantiene impaga y que es necesario investigar los nexos entre ambos dirigentes.

– Obras na Venezula com dinheiro brasileiro.

– O Brasil não vem recebendo as parcelas do empréstimo. pic.twitter.com/306EvlGWnP

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 20, 2021