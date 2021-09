Larry Elder, candidato republicano a la gobernación de California, sufrió un inédito ataque este miércoles. Una mujer cubierta con una máscara de mono le lanzó un huevo que pasó rozando su cabeza, mientras hacía campaña en las calles de Venecia. La agresión, con una alta connotación racial, pasó desapercibida entre los grandes medios norteamericanos.

Kyle Smith, crítico general en National Review, tiene su propia teoría al respecto. El columnista estadounidense asegura que «la prensa ignoró el ataque contra Elder ya que es un republicano negro».

Al silencio de los medios se suma el mutismo de Gavin Newsom, el actual gobernador demócrata que se enfrentará a un referéndum revocatorio este martes. En esta consulta ciudadana se definirá si continúa en el cargo o no. El líder progresista no se ha pronunciado sobre la agresión contra su contendor, ni en la prensa ni en sus redes sociales. Asimismo, evadió las preguntas de Fox News consultándole si condenaría los hechos.

Más allá del silencio, algunos periódicos locales optaron por minimizar el ataque, recurriendo incluso a titulares tendenciosos. Por ejemplo, Los Angeles Times, encabezó la noticia como un «altercado que involucra a Larry Elder en el campamento de personas sin hogar de Venecia».

Del mismo modo, el medio liberal tuiteó en un principio que el republicano «interrumpió la gira por el campamento tras recibir una recepción hostil». No mencionó que el candidato del partido de Trump fue atacado por una persona blanca con una máscara de gorila.

Por otra parte, el diario acompañó la nota con una fotografía de Elder tocando el rostro de una de sus votantes. A simple vista, pareciera ser que el político está abofeteando a la mujer. Frente a esto, una usuaria que se identificó como la protagonista de la foto, respondió al LA Times acusándolo de manipular la información.

«Ayer @larryelder fue mi invitado. Fuimos atacados por un grupo que gritaba insultos raciales, una mujer blanca con una máscara de gorila arrojó huevos. Sin embargo, @latimes encuentra una foto engañosa de nosotros a punto de abrazarnos para confundir la historia – se cometió un CRIMEN DE ODIO contra un hombre negro que se postula para gobernador de CA», señaló la cuenta no verificada a nombre de Soledad Ursúa.

Why would you use such a misleading photo that makes it look like @larryelder is slapping me? He was the victim of a hate crime yesterday by a white woman wearing a Gorilla Mask. This is outrageous @streetpeopleLA @EmilyTVproducer @ShellenbergerMD @JennyChachan @VeniceUnited

— Soledad Ursua (@SoledadUrsua) September 9, 2021