Tras décadas de su estreno, el icónico disco de Nirvana, Nevermind, sigue dando de qué hablar. Spencer Elden, el bebé protagonista de su portada, demandó este martes a la banda por «pornografía infantil». Según el joven, quien ahora tiene 30 años, sus padres nunca firmaron un documento que autorizara el uso de su imagen. Asimismo, aseveró que esta constituye una «explotación sexual» y que debido a esto «ha sufrido y seguirá sufriendo daños de por vida».

En la carátula del emblemático álbum, aparece Elden con cuatro meses, nadando desnudo en una piscina. En ella se ve también cómo el bebé intenta atrapar un billete de un dólar que pende de un hilo de pescar. De acuerdo al abogado del demandante, Robert Y. Lewis, este detalle no es irrelevante, ya que hace que el menor parezca «un trabajador sexual».

Por otra parte, los querellantes afirman que el grupo musical buscó «promocionar la pornografía infantil de manera intencional y comercial». Además de «hacer uso de la impactante naturaleza de su imagen para promocionarse a sí mismos y su música a costa de Spencer».

De este modo, Elden reclama «daños y perjuicios» por una suma de 150.000 dólares por cada uno de los 15 acusados. Entre ellos figuran los miembros sobrevivientes de la banda, Dave Grohl y Krist Novoselic. Además del administrador de la propiedad de Kurt Cobain; la exesposa de Cobain, Courtney Love; y el fotógrafo Kirk Weddle.

Hasta el momento, los representantes de Nirvana y sus sellos discográficos no han respondido a la demanda interpuesta ante los tribunales de California.

Las declaraciones del «niño rostro» de Nevermind son confusas. El ahora demandante del álbum, recreó la portada del disco en varias ocasiones cuando era adolescente y adulto, siempre vistiendo un traje de baño. Así lo hizo para conmemorar los aniversarios 10, 20 y 25 del reconocido LP de grunge.

Spencer Elden has done COUNTLESS compensated recreations of this album cover on several of Nevermind’s anniversaries to celebrate the album — Most recently the 25th anniversary in 2016. Switch up of the century, gtfoh https://t.co/6FGIgrG2ac pic.twitter.com/5fm8GtWfsA

— Cierra (@cierraollis) August 25, 2021