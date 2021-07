Queen Greatest Hits (Grandes Éxitos) vio la luz hace cuarenta años. El primer compilatorio del grupo, que recogía las canciones más exitosas editadas entre 1973 y 1981, trepó al primer puesto. Hoy, en un relanzamiento aniversario, el disco volvió a lo más alto del Billboard Chart de álbumes de rock. Una vez más, el cuarteto británico sigue batiendo récords, a cincuenta años del nacimiento del grupo y a treinta del fallecimiento de Freddie Mercury.

Aunque el disco y sus canciones se encuentran en las plataformas digitales, lo cierto es que la producción de rock clásico también se vendió como pan caliente en los formatos del pasado. Queen Greatest Hits, ya está disponible de nuevo en compact disc, en varias versiones de vinilo e incluso en cassette, formato que se editó además con tapas alternativas, con los rostros de cada miembro del grupo. Los fanáticos felices y las cuentas bancarias de los veteranos rockeros y la de la heredera de Mercury, también.

El primer ‘grandes éxitos’ del grupo no tiene canciones del primer disco, editado en 1973 y que lleva el nombre de la banda. Su segundo single, Seven seas of Rhye (1974) es el tema más antiguo del compilado. Lo cierto es que el primer gran éxito real del cuarteto, que lógicamente tiene un lugar en este compilado, apareció recién en el tercer disco Sheer heart attack: Killer Queen.

Aunque el tema emblema del disco es Bohemian Rhapsody, de A night at the opera (1975), lo cierto es que la ópera-rock de Mercury no fue el single más vendido del grupo. Ese fue Another one bites the dust, tema del bajista John Deacon, y referencia del inicio de los ochenta, que marca el final del ciclo que abarca el Greatest Hits que hoy vuelve a lo más alto.

Los secretos de We will rock you y We are the champions

Este año, Queen se encuentra publicando una serie de episodios en su canal oficial de YouTube titulado “The Greatest”. En la producción, se repasan los momentos más importantes de la historia del grupo, ya sean conciertos, canciones o viajes. Tres de los primeros capítulos ya disponibles son dedicados a dos de los clásicos que también dicen presente en el Greatest Hits: We will rock you y We are the champions.

Además del clásico material de archivo, también hay segmentos y filmaciones no muy conocidas hasta el momento y nuevas declaraciones de Brian May y Roger Taylor, que continúan con el legado de Queen y las presentaciones en vivo de la banda, junto al cantante Adam Lambert.